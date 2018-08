Kanalkonstruktion in einem Raum des Westflügels.

Das Foto zeigt den Westflügel des Mannheimer Barockschlosses, in dessen ehemaligem Kohlekeller die Archäologen den Sensationsfund gemacht haben. Das Loch in der Mitte ist eine noch nicht freigelegte Zisterne, die aus dem Barock stammt. Foto: Wirth/rem

Von Gerhard Bühler

Mannheim. Schon lange hatten die Archäologen die erste Siedlung des Dorfes "Mannenheim" aus dem achten Jahrhundert hier vermutet. Nun gibt es Gewissheit: Sozusagen direkt unter dem Mannheimer Schloss haben Archäologen der Reiss-Engelhorn-Museen (rem) nun eindeutige Spuren dieser Siedlung gefunden. Ermöglicht wurde dies durch Tiefbauarbeiten für das neue Konferenzzentrum der Mannheim Business School.

Im Schlosspark zwischen Westflügel und Mensa wird schon seit letztem Jahr für das neue Bauwerk tief in die Erde gegraben. Eine ideale Chance für die Archäologen, an der historisch reichen Stelle nach Hinweisen auf die Vergangenheit zu suchen. "Für das Jahr 766 wird das Dorf Mannenheim erstmals im Lorscher Kodex erwähnt. Aber wo es genau lag, wussten wir bisher nicht", schildert Dr. Ulrich Nieß, Leiter des Mannheimer Stadtarchivs die Ausgangslage.

Dass das Dorf in der Anlage des Barockschlosses gelegen haben könnte, wurde schon länger vermutet. Hier befindet sich ein "Hochpunkt", also ein Hügel, der vor den Hochwassern des Rheins etwas Schutz gewährte, erläutert Nieß. Schriftliche Quellen aus der Zeit des Baus der Festung Friedrichsburg um 1606 berichten davon, dass sich hier ein Dorf namens "Mannenheim" befunden hat.

Nach den erhaltenen Berichten soll sich ein lautes Geschrei und Disput bis hin zu Morddrohungen erhoben haben, als die Vertreter des Kurfürsten aus Heidelberg den Bewohnern von "Mannenheim" klarzumachen versuchten, dass ihr Dorf einem Festungsbau weichen müsse. Wie weiter berichtet wird, habe es längerer Verhandlungen und attraktiver Abfindungen bedurft, um die renitenten Bewohner von dem Ort weg zu lotsen. "Lange haben wir gesucht, nun haben wir bei der Grabung am Schloss eindeutig den Nachweis für die Siedlung Mannenheim gefunden", freut sich Dr. Klaus Wirth, Leiter der Archäologischen Denkmalpflege der rem über die Ergebnisse.

Strukturen einer Siedlung gebe es ab der Karolingerzeit im achten Jahrhundert, die sich zum Hochmittelalter verstärken. Auch die ältesten Funde gelber Drehscheibenware gehörten in die zweite Hälfte des siebten Jahrhunderts, so Wirth. Weitere Keramikscherben von sehr großen Gefäßen seien ins zehnte Jahrhundert zu datieren. Das erbrachte laut Wirth "die größte je in Mannheim geborgene Fundmenge dorfzeitlicher Objekte, Tongefäßscherben und Eisenschlacken von der Karolingerzeit (8./9. Jahrhundert) bis ins Spätmittelalter (13./14. Jahrhundert)".

Gefunden wurde auch eine gemauerte Zisterne aus barocker Zeit für den Wasserablauf. Hier sei die Grabung nun am Grund angelangt. "Wir schlämmen und sieben das jetzt und hoffen auf interessante Funde", gibt sich der Archäologe optimistisch. Ganze Ziegelreihen, Pflanzgräben und andere deutlich erhaltene Spuren ergaben das Gesamtbild: "Wir sind hier auf komplette dörfliche Strukturen gestoßen." Die Bodenstruktur beweise zudem, dass unsere Vorfahren "auf Sand gebaut" haben.

Was jedoch fehlt, sind die Toten. "Wir haben keine Gräberfelder", bedauert Wirth. Ob sie da gewesen sind, wo heute die Flüsse verlaufen, oder im längst bebauten Gebiet, könne man noch nicht sagen. Doch Wirth will weitersuchen.