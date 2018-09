U.W. Wegen Mordversuchs an seiner Frau muss sich seit gestern ein 50-jähriger Familienvater vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Es sind dramatische Szenen, die sich laut Anklage in der Nacht zum 6. September 2015 in einer Mannheimer Wohnung abspielen. Ein 50-Jähriger packt seine schlafende Ehefrau mit beiden Händen am Hals. "Er hat den Kehlkopf mit voller Wucht zugedrückt, um sie zu töten", sagt der Oberstaatsanwalt.

Die drei Kinder im Alter von 15 bis 18 Jahren werden durch laute Geräusche im Schlafzimmer der Eltern wach. Zusammen gelingt es ihnen, den Vater wegzuziehen. Laut Anklage schreit der Mann: "Die geht nie mehr fremd." Die 39-jährige Ehefrau rennt auf die Straße. Barfuß und in Unterhosen läuft der Gatte mit einem Küchenmesser hinterher. Später holt sie einige Sachen aus der Wohnung und flieht erneut vor ihrem tobenden Mann. Vor dem Haus stößt der mit seinem 79-jährigen Vater zusammen, der zu Boden fällt und sich verletzt.

Kurz darauf wird der Angeklagte verhaftet. Vor Gericht bestreitet er eine Tötungsabsicht. Seine Frau habe ihm Wochen zuvor eine Affäre mit einem anderen Mann gestanden. Er wollte ihr damals verzeihen, sagt er. Doch am Tag vor der Tat habe sie sich erneut mit dem Liebhaber in einem Hotel getroffen. Im Schlaf habe sie in jener Nacht davon geredet, wie gut der Sex gewesen sei. Daraufhin habe er sie "bloß geschüttelt", behauptet der massige, 140 Kilogramm schwere Mann. "Ich habe so eine Wut gehabt", erinnert er sich.

Eigentlich habe er sich selbst in jener Nacht das Leben nehmen wollen, erklärt er. Deshalb habe er am Abend ein Messer neben das Bett gelegt, um sich die Halsschlagader aufzuschneiden, während seine Frau schläft. "Sie sollte sehen, wie sie mich seelisch kaputtgemacht hat."

Das Gericht hat jedoch Zweifel an der Aussage des Angeklagten. Nach Zeugenaussagen habe er das Messer erst dann aus der Küche geholt, als die Frau weggelaufen ist. Nach seiner Verhaftung sagt der 50-Jährige: "Ich wollte sie nicht töten. Ich liebe sie." In einem von ihm diktierten Brief an seine Familie aus der U-Haft heißt es: "Was passiert ist, tut mir leid. Wenn alles überstanden ist, werde ich alles besser machen." Doch das dürfte bei einer Verurteilung noch dauern. Inzwischen hat seine Frau nach fast 20 Ehejahren die Scheidung eingereicht. Besuch im Gefängnis bekomme er von seiner Tochter und den beiden Söhnen.

Der einfach strukturierte Mann wuchs mit neun Geschwistern auf. Ohne Abschluss verließ er die Sonderschule. Danach übte er mehrere Hilfsjobs aus. Bis heute kann der 50-Jährige weder lesen noch schreiben. Seine erste Ehe mit einer Alkoholikerin scheiterte. Seit rund 15 Jahren ist er arbeitslos, seine Frau arbeitet als Pflegehilfskraft. In der Ehe kriselt es offenbar schon seit Jahren. Er habe an Trennung gedacht, wollte aber warten bis die Kinder groß sind, erklärt er.

Das Urteil ist für den 16. Februar geplant.