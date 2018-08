Das Lichterfest in Schwetzingen - unser Bild entstand im Jahr 2013 - soll Vorbild für das neue Luisenparkfest sein, das am kommenden Samstag, 16. August, zum Mannheimer Sommermärchen werden soll. Foto: Lenhardt

Von Volker Endres

Acht Bühnen und fünf Stunden volles Programm bietet das Luisenparkfest am kommenden Samstag, 16. August. "Jeder kann sich das Programm im Vorfeld ansehen und dann für sich entscheiden, ob ihm das den Eintrittspreis Wert ist", sagte Erwin Clausen von der Konzertagentur "Yellow Concerts", die das Fest im größten Park der Stadt erstmals ausrichtet.

Gutes und trockenes Wetter, das ist der größte Wunsch, den Clausen und sein Compagnon Andreas Roth sich wünschen. Ansonsten ist alles für einen lauen Sommerabend mit Feuerwerk, Musik, malerischer Beleuchtung, jeder Menge Comedy und vor allem einem bunten Mitmachprogramm bei der Kinderturn-Stiftung Baden-Württemberg.

"Ich glaube, wir bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis", entgegnete Clausen vor Journalisten der Kritik, die den Eintrittspreis von 14 Euro im Vorverkauf und 18 Euro am Veranstaltungstag bemängelt hatten. "Alleine ein Abend mit Christoph Sonntag im Capitol lag bei über 20 Euro", rechnete er vor. Zumal damit, bis auf Kinderschminken, Bungee-Trampolin und Segway-Parcours, alle Veranstaltungen im Park abgedeckt sind.

Es sei ein Wunsch der Parkleitung gewesen, den kompletten Park zu bespielen. Dem sei "Yellow-Concerts" nachgekommen. Acht Bühnen sind deshalb über das gesamte Gelände verteilt. Die Hauptbühne steht dabei auf der Freizeitwiese, die immerhin in vollem Umfang nutzbar ist. "Wir schießen das Feuerwerk von außerhalb des Parks hinter der Hauptbühne ab", erklärt Roth, warum in diesem Jahr kein Abschnitt gesperrt werden muss.

Auch vom Aufbau sollen die Besucher möglichst wenig mitbekommen. "Los geht's ab Mittwoch. Der Park hat in dieser Zeit ganz normal geöffnet. Wir müssen nur einzelne Teile ab und zu sperren". Am Samstag hat der Luisenpark allerdings, anders als in der Vergangenheit, den Tag über geschlossen. Erst gegen 17 Uhr dürfen die Besucher in den Park, der sich bis dahin in ein abendliches Sommermärchen verwandelt hat. Das Programm beginnt ab 17.30 Uhr.

"Wir glauben, dass für jeden Geschmack und für alle Altersklassen von sechs bis 80 Jahren etwas dabei ist", sagte Roth, der mit seinem Partner auch das Lichterfest im Schwetzinger Schlosspark veranstaltet. Klassikbühne mit Orchester und Ballett, Partymusik und die bekanntesten Komiker aus dem Programm von Radiosender SWR 3 für das jüngere Publikum, Swing und Musicals auf der Seebühne, indische "Bollywood-Tänze", orientalischer Bauchtanz oder Klangschalenkonzerte in der Klangoase - tatsächlich scheint für jeden etwas dabei zu sein.

Außerdem ist da natürlich noch eine der schönsten Parkanlagen Europas, die mit Einbruch der Dunkelheit unter anderem mit 3000 Feuerschalen in ein malerisches Licht getaucht wird, Gondolettas, die ebenfalls beleuchtet sind und in der Dämmerung ihre Runden drehen - Es gibt viele gute Gründe, am Samstag vorbei zu schauen.

"Der Vorverkauf lief etwas schwächer als in Schwetzingen, aber dort haben wir eine alteingesessene, traditionelle Veranstaltung. Im Luisenpark haben wir einen Neubeginn", sagt Clausen und hofft auf trockene Witterung. Die Aussichten darauf stehen nicht schlecht: "Aktuell haben wir eine Regenwahrscheinlichkeit von 20 Prozent."