Von Heike Warlich-Zink

Noch sieht es an vielen Stellen ungewohnt leer und kahl aus, wie etwa im geometrisch angeordneten Staudensichtungsgarten rund um die "Haarwaschende". Doch bis Ostern sollen überall im Luisenpark die Blütenknospen aufspringen und die Bäume ausschlagen. Die ersten Rhododendren blühen bereits. Allein für diese Sträucher mit ihrer prächtigen Blütenfülle haben die Gärtner insgesamt 35 Kubikmeter an spezieller Erde aufgebracht, um den Boden gezielt zu "versauern".

"Wir wollen die botanische und ökologische Vielfalt erhöhen und Unterwuchs und Hecken zurückschneiden, um den Blick in und auf diesen wunderbaren Park wieder offener zu gestalten", hatte Ellen Oswald im September der Rhein-Neckar-Zeitung gesagt.

Und diese Ankündigung hat die Gärtnerische Leiterin inzwischen an vielen Stellen in die Tat umgesetzt. "Ohne zusätzliche Mittel, sondern durch die Bereitschaft und den Einsatz des gesamten gärtnerischen Teams", wie Oswald bei einem Presserundgang betonte. "Das Team" sind die vier Revierleiter René Schweikart, Timo Brendel, Rolf Bergmann und Stefan Münch, die unterstützt von 35 Gärtnerinnen und Gärtnern in Voll- und Teilzeit die 42 Hektar große Fläche pflegen und betreuen.

Dabei haben die Gärtner Büsche und Hecken teils drastisch zurückgeschnitten, Pflanzen und Bäume versetzt, Boden ausgetauscht und Beete neu gestaltet. An mancher Stelle dient die Bepflanzung zugleich als "Cacheur" - etwa an der kleinen Pflanzenhalle, um technische Anlagen zu verkleiden.

Von der Freizeitwiese in Höhe Grillplatz ist das Teehaus schon gut erkennbar. Wer am Gondoletta-Anleger "Fernmeldeturm" aussteigt, hat nun einen freien Rundumblick, weil die Eiben zurückgesetzt wurden. Oswald hat viele Sichtachsen wieder hergestellt und sich dabei an den Plänen der Landschaftsarchitekten Wagenfeld, Leipacher und Boyer orientiert, die den Luisenpark für die Bundesgartenschau 1975 planten.

Aktuell wird die Rosenpromenade neu modelliert und bepflanzt. Die Rosen zwischen Freizeit- und Teehaus fühlten sich in der schweren Erde nicht wohl. Vor dem Teehaus wurden bereits Trauerweiden durch die im Charakter ähnliche schmalblättrige Esche ersetzt. Nicht nur aus optischen Gründen, wie Parkchef Joachim Költzsch erklärt, sondern weil die Teichabdichtung durch die Weidenwurzeln gefährdet war.

Wurzelwerk machte sich auch an anderer Stelle unerwünscht breit. "Wundern Sie sich nicht, wenn es mitunter ein bisschen nach Berg und Tal anmutet", zeigt Oswald den Weg durch den Rhododendron- und Heidegarten, der um satte 25 Zentimeter hochgesetzt wurde. Stolperfallen für die Parkbesucher wurden so beseitigt und zugleich das Wurzelwerk geschützt, wie der auch für den Wegebau zuständige Gärtnermeister Timo Brendel vom Revier Fernmeldeturm erläuterte. In sein Revier fällt zudem das Strahlenbeet, das die vier Azubis im Rahmen eines Lehrlingsprojektes als Staudenbeet neu angelegt haben.

Wo Starkregen alles wegspülte, musste neu befestigt werden. Etwa der Hang am Kutzerweiherweg in Höhe der Flamingoinsel, der mit Stauden und Farnen bepflanzt wurde. Der Weg am Farngarten ist ebenfalls neu. Vor dem Seerestaurant sieht es derzeit hingegen noch sehr nach Baustelle aus: Die Becken werden entschlammt. An der Folie müssen teilweise großflächige schadhafte Stellen ausbessert werden, die in der Vergangenheit zu Wasserverlusten führten. Die in die Jahre gekommenen Pflanzen wurden herausgenommen. Und Oswald verspricht, dass ab Mai hier auch die ersten Seerosen wieder blühen.