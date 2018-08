Löbel will Profil der CDU schärfen

haz. Der CDU-Kreisverband Mannheim hat am Freitag mit Nikolas Löbel (dpa-Foto) einen neuen Vorsitzenden gewählt. Der 28-Jährige erhielt auf dem Kreisparteitag 85 Prozent der Stimmen und setzte sich damit deutlich gegen Mitbewerber Carl-Heinz Wawrzik durch.

Die CDU hat sich auf ihrem Parteitag aber auch personell insgesamt neu aufgestellt. Mit Ingeborg Dörr, Polizeigewerkschaftler Egon Manz und dem Rechtsanwalt Professor Hans-Jörg Fischer, der auch Kreisvorsitzender des Bundes der Selbstständigen ist, übernehmen drei neue Gesichter als Löbels Stellvertreter Verantwortung. Auch die übrigen Posten wurden durchweg neu und vorwiegend mit jüngeren Mitgliedern besetzt.

Während seine Aufgabe vor allem darin bestanden habe, die Querelen zu bereinigen und die CDU wieder zusammenzuführen, sei es nun an der Zeit, neue Akzente zu setzen, sagte Löbels Vorgänger Claudius Kranz. Bei seinem Amtsantritt im Jahr 2008 war in vielen Ortsverbänden "die Arbeit quasi zum Erliegen gekommen", erinnerte sich Kranz.

Löbel kündigte an, die Partei mehr für Neumitglieder und Interessierte öffnen zu wollen. "Die CDU soll zur Mitmachpartei Nummer eins in Mannheim werden", sagte Löbel, der zugleich Landesvorsitzender der Jungen Union und seit 2009 Stadtrat ist. Der neue Kreisvorsitzende erklärte, das Profil der Mannheimer CDU schärfen zu wollen. "Wir stehen für Sicherheit und Ordnung und sind nicht die Partei des Bevormundens und Verbietens", sagte Löbel und kündigte an, dass die CDU im anstehenden Kommunalwahlkampf inhaltlich und personell stattfinden werde, bat sich jedoch eine Schonfrist von 100 Tagen aus, bevor er dazu konkreter werden wolle.