Von Gaby Booth

Wenn am 10. März morgens um 7.35 Uhr die zweimotorige DO 328 vom Mannheimer City Airport abhebt, ist das für den Piloten Lars Jacobs "einfach nur Wahnsinn". Der 49-Jährige kennt die Strecke nach Berlin aus dem Effeff. Schon 4000-mal ist er auf dem Regionalflughafen an der Autobahn gelandet. Bis die Zwangspause kam.

Vor etwas über zwei Jahren stellte seine damalige Arbeitgeberin Cirrus Airlines - eine Lufthansatochter - überraschend die Verbindung Mannheim-Berlin ein. Das Unternehmen war in die roten Zahlen gerutscht. Für den Flughafenbetreiber, die Kunden und vor allem für die Mitarbeiter von rund 500 Firmen der Region war der Abzug von Cirrus im Dezember 2011 ein schwerer Schlag. Doch schon damals stand fest, die Verbindung ist zu wichtig für die Region, um sie ganz aufzugeben. Vor allem in der Wirtschaft begann sofort die fieberhafte Suche nach einer anderen Fluggesellschaft.

Und nun gibt es wieder einen Linienverkehr, wenn auch reduziert und zunächst nur an Werktagen. Zweimal täglich hin, zweimal täglich zurück. Möglich gemacht hat das der "Verein zur Förderung der Wiederaufnahme des Linienflugverkehrs auf dem City Airport Mannheim." Hinter dem umständlichen Namen stehen zehn Unternehmen mit der Industrie- und Handelskammer an der Spitze, die die Münchner MHS Aviation GmbH als Partner gefunden haben. Die bayrische Gesellschaft fliegt im Auftrag der Rhein-Neckar-Air GmbH nun wieder regelmäßig.

Dass der Bedarf da war und ist, hatte niemand bezweifelt. Die Buchungen scheinen das zu bestätigen. "Wir sind sehr zufrieden, haben bereits 1100 Reservierungen für die ersten Monate," so Dirk Eggert, einer der beiden Geschäftsführer der RNA. Für den Betrieb des Flugplatzes ist die Wiederaufnahme des Linienverkehrs quasi das Rückgrat, denn die gesamte Infrastruktur musste auch nach dem Abzug der Cirrusairlines aufrechterhalten werden.

Immerhin "parken" hier 18 Maschinen der wichtigsten Unternehmen aus der Region, die bedient werden müssen. Für die Rhein-Neckar-Flugplatz GmbH ein gewaltiger Kostenfaktor. Dass nun die "regionalen Unternehmen aus eigener Kraft ein Kooperationsmodell gefunden haben", wertet Oberbürgermeister Peter Kurz als starkes Bekenntnis zum Standort.

Übrigens wurde der "Lufthafen" bereits 1926 eröffnet, damals als einer der bedeutendsten in Deutschland. In einer Zeit, als noch niemand an die Metropolregion dachte, hieß er vorausschauend "Flugplatz Mannheim-Heidelberg-Ludwigshafen". Am 1. Mai 1935 startete morgens um 6.10 Uhr der erste Direktflug nach Berlin. Der damalige "Blitzflug" dauerte etwas mehr als zwei Stunden. Lars Jacobs braucht nur etwas über eine Stunde.

Info: Die neue Linie Mannheim-Berlin gibt es zunächst zweimal von Montag bis Freitag. Mannheim ab 7.35 Uhr und 17 Uhr, zurück 9.30 Uhr und 18.55 Uhr. Eincheckzeit 20 Minuten. Die Preise variieren zwischen 169 und 649 Euro.