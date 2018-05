Von Gerhard Bühler

Ungeachtet der laufenden Planungen zum Neubau der Kunsthalle bemühen sich noch immer Mitglieder der "Bürgerinitiative Kunsthalle", den Abriss des "Mitzlaff"-Baus zu verhindern. In jüngster Zeit erhielten sie prominente Verstärkung durch den ehemaligen Baubürgermeister Nils Gormsen, unter dessen Ägide in den 1980er Jahren der Kunsthallen-Anbau entstand. Sein Antrag, den Friedrichsplatz in seiner Gesamtheit unter einen besonderen, auch die Umgebung mit einschließenden Denkmalschutz stellen zu lassen, wurde nun nach Prüfung durch Stadt und Regierungspräsidium abgelehnt.

Der heute 86-jährige Gormsen war 1990 von Mannheim nach Leipzig gewechselt und hatte dort einige Jahre die Aufgabe des Stadtplaners übernommen. In einem öffentlichen Auftritt in Mannheim bei einer von der "Bürgerinitiative Kunsthalle" organisierten Veranstaltung vor wenigen Wochen hatte Gormsen seine ablehnende Haltung zum Neubauprojekt deutlich gemacht (die RNZ berichtete). Ebenso wie die Bürgerinitiative übt er harsche Kritik an der mit großer Mehrheit gefällten Entscheidung des Gemeinderats, den Mitzlaff-Bau aus dem Jahr 1983 abzureißen und nicht zu sanieren.

Keinen echten Bezug nimmt Gormsen dabei auf die 2010 von dem international renommierten Wiener Museumsberater Dieter Bogner erarbeitete Machbarkeitsstudie und den nachfolgenden Diskussionsprozess. In dem umfangreichen Gutachten waren Bogner und weitere Fachleute zu der Meinung gelangt, dass für den Mitzlaff-Bau eine Generalsanierung einschließlich der Entkernung und Schaffung einer völlig neuen Raumstruktur notwendig wäre, um heutigen Anforderungen des Museumsbetriebs zu genügen.

Eines der Hauptprobleme bilden dabei die hallenartig großen, offenen Räume, die nicht museumsgerecht klimatisiert werden können. Wie Gormsen selbst in seinem Vortrag in Erinnerung rief, war der Anbau 1983 auf Wunsch des damaligen Kunsthallendirektors Heinz Fuchs als Tageslichtmuseum für die Skulpturensammlung konzipiert worden. Für die Präsentation von Gemälden sind die Räume jedoch nur bedingt geeignet.

Wie die Machbarkeitsstudie ergab, wäre bei einer Generalsanierung mit geschätzten Kosten von 50 Millionen Euro zu rechnen gewesen. Trotzdem hätten dabei statt einer optimalen Programmfläche von 10.000 höchstens 7800 Quadratmeter erzielt werden können. Ungelöst geblieben wäre ebenso das Problem des feuchten Tiefbunkers.

Vor diesem Hintergrund und mit der Aussicht auf eine großzügige Spende für einen Neubau entschied sich der Gemeinderat daher mit großer Mehrheit für einen Abriss und Neubau. Der von Gormsen vor Kurzem gestellte Antrag, für den denkmalgeschützten Friedrichsplatz in seiner Gesamtheit einen weiteren Umgebungsschutz zu erwirken, folgt offenbar dem Ziel, auf juristischem Weg doch noch jede Art der Veränderung zu verhindern. Wie die Mannheimer Stadtverwaltung nun mitteilt, habe sie ebenso wie das Regierungspräsidium Karlsruhe den Antrag geprüft.

Eine Änderung des Schutzstatus für den Friedrichsplatz insgesamt werde jedoch nicht erfolgen, da es aus denkmalfachlicher Sicht dafür keine Grundlage gebe. Der Friedrichsplatz stehe bereits als sogenanntes "normales" Kulturdenkmal unter Denkmalschutz, der Kunsthallen-Altbau sowie der Wasserturm darüber hinaus als "besondere" Kulturdenkmäler. Eine solche höhere Einstufung der gesamten Friedrichsplatzanlage sei bereits 1987 geprüft worden.

Im Zusammenhang mit baulichen Veränderungen wie der Tiefgarage mit Zu- und Abfahrten sei jedoch darauf bewusst verzichtet worden.