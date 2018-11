Von Jan Millenet

Ekel erregend verdreckte Küchen, Würmer in Feigen: Die städtischen Lebensmittelkontrolleure haben 2015 wieder Unappetitliches zu Gesicht bekommen. Dennoch können sie Erfreuliches vermelden: Es mussten deutlich weniger Betriebe wegen schwerer Verstöße als in den Vorjahren geschlossen werden. Auch die verdreckte Küche und die Würmer waren nur Einzelfälle.

Über 2350 Mannheimer Betrieben haben die Lebensmittelkontrolleure einen Besuch abgestattet. Insgesamt kamen dabei mehr als 3500 Kontrollen zusammen. "Eine Backstube, eine Betriebsküche und ein Zubereitungsraum für Hackfleisch mussten geschlossen beziehungsweise teilgeschlossen werden, bis der Betrieb nach einer Generalreinigung wieder aufgenommen werden konnte", erklärte Peer-Kai Schellenberger, Leiter der Abteilung Verbraucherschutz. Im Vergleich dazu: 2013 mussten noch zwölf Betriebe schließen, 2014 waren es sieben.

Auffällig ist im Vergleich zu den Vorjahren die Beanstandungsquote, die um circa zehn Prozent auf 64 Prozent der kontrollierten Betriebe angewachsen ist. Geschuldet sei dies allerdings der Allergenkennzeichnung, die seit Dezember 2014 Pflicht ist und die zu einem Zuwachs der Beanstandungen geführt habe. "Viele Betriebe, insbesondere kleine, die von Inhabern mit Migrationshintergrund geführt werden, waren anscheinend anfangs damit überfordert", berichtete Sissi Denefleh, Teamleiterin der Lebensmittelüberwachung. Sie haben bis zur Kontrolle in Sachen "Kennzeichnung" nichts unternommen und wurden dann von den Kontrolleuren beraten, wie eine richtige Kennzeichnung erfolgen kann. Dadurch entstand den Mannheimer Lebensmittelkontrolleuren ein erheblicher Mehraufwand, der zulasten der allgemeinen Anzahl der Betriebskontrollen ging. 2014 wurden noch rund 400 Kontrollen mehr durchgeführt.

Von 1400 untersuchten Proben, die letztes Jahr erhoben wurden, waren laut Denefleh zwei gesundheitsschädlich, im Vorjahr waren es vier. Einmal habe es sich um eine Glasscherbe in einer Meeresfrüchtepizza gehandelt, einmal um einen Fremdkörper - wahrscheinlich ein Pflanzenteil mit Stachel - in einem Brötchen. "Da wir letztendlich nicht nachweisen konnten, wer der Verursacher war, wurden die Verfahren eingestellt", sagte die Teamleiterin. Insgesamt, so Erster Bürgermeister Christian Specht, seien auch die Verbraucherbeschwerden zurückgegangen, was für einen positiven Trend hin zu sauberen Betrieben spreche.

Ein weiterer Grund, warum letztes Jahr weniger der insgesamt rund 6500 in Mannheim zu überwachenden Betriebe kontrolliert wurden, lag auch daran, dass die Lebensmittelkontrolleure mit den Flüchtlingseinrichtungen mehr Arbeit bekommen hatten. "Insgesamt gab es 23 Kontrollaktionen, verteilt auf acht Einrichtungen", so Schellenberger. Es musste die Einhaltung lebensmittelrechtlicher Bestimmungen sichergestellt werden - umso mehr, weil in den Flüchtlingseinrichtungen zu den Hochzeiten letztes Jahr Tausende Menschen an der Gemeinschaftsverpflegung teilgenommen hatten. Doch laut Schellenberger gab es nur wenige Fälle, in denen von Erkrankungen berichtet wurde. Diese habe man aber schnell in den Griff bekommen.

Aktuell gibt es für die Kontrolleure ebenfalls einige neue "Arbeitsgebiete", die Schellenberger mit Lifestyleprodukten umschrieb. Als Beispiel nannte er den Trend des "Holi Festival of Colours", dessen Besucher sich mit Farbpulver bewerfen. Das Pulver müsse auf Unbedenklichkeit überprüft werden, was in den Bereich der Lebensmittelüberwachung falle.

Da Verbraucher immer häufiger ihre Kaufentscheidung von der Herkunft des Produkts abhängig machen - das heißt, gerne verstärkt regionale Lebensmittel kaufen - wird auch verstärkt die Herkunftsbezeichnung kontrolliert. Kommen die Erdbeeren oder der Spargel vom Markt wirklich aus Deutschland, wie von den Verkäufern gekennzeichnet?

Eine sogenannte "Isotopenuntersuchung" könne im Verdachtsfall das Herkunftsland, ja sogar die Region bestimmen. "Doch bisher gab es keine Beanstandungen", sagte Wladimir Kalbfleisch, einer der städtischen Lebensmittelkontrolleure.