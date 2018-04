Mannheim/Trossingen. Begleitet von Buhrufen und Pfiffen hat Wissenschaftsministerin Theresia Bauer in Trossingen ihr Konzept zur Zukunft der Musikhochschulen verteidigt. Einsparungen seien richtig und notwendig, sagte Bauer am Freitag. Derzeit würden an den fünf Musikhochschulen in Baden-Württemberg mehr Musiker ausgebildet, als benötigt würden. Sie betonte aber, dass nicht nach der Rasenmähermethode gespart werde, sondern die Profile der einzelnen Musikhochschulen gestärkt werden sollen. Die Mannheimer Hochschule soll 300 Studienplätze abbauen. Zum Ausgleich soll die Popakademie in die Musikhochschule integriert werden. (dpa/lsw)