Mannheim. (lsw) Die Arbeitsbelastung am Mannheimer Landgericht ist laut Präsident Günter Zöbeley "sehr dramatisch". Grund seien unter anderem komplexe, langandauernde Verfahren wie ein Drogenprozess mit elf Angeklagten sowie eine Häufung von Strafsachen, sagte Zöbeley am Mittwoch. Gerade bei Wirtschaftsstrafsachen gebe es Fälle, in denen die Verjährungsfristen immer näher rückten. "Wir haben ernsthafte Sorgen und bereits beim Ministerium Alarm geschlagen", sagte der Gerichtspräsident.

Solche Klagen der Justiz sind landesweit bekannt. Die Strafkammer des Landgerichts Heilbronn hatte beispielsweise einen Fall wegen Überlastung nicht wie vorgesehen vorrangig bearbeiten können. Fünf mutmaßliche Drogendealer wurden deshalb 2013 aus der Untersuchungshaft entlassen. Der Prozess hatte nicht mal begonnen.