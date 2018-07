ann. Eine 38-Jährige, die im vergangenen Sommer in der Melanchthonkirche der Mannheimer Neckarstadt einen Polizisten mit einem Messer bedroht hat, wird in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Ihr wurde versuchter Totschlag bei Schuldunfähigkeit vorgeworfen. Das entschied gestern das Landgericht Mannheim. Während des Gottesdienstes hatte Lucia M. den Kirchenraum mit einem langen Messer betreten und war nach vorne geschritten, wie einige Gottesdienstbesucher damals schilderten. Sie hatten die Polizei gerufen, weil die Frau das Messer nicht aus der Hand legen wollte. Als die Beamten kamen und ihr die Waffe wegnehmen wollten, versuchte die 38-jährige aus Rumänien stammende Frau auf einen Beamten einzustechen. Sein Kollege schoss der Frau daraufhin ins Bein.

Weil die Staatsanwaltschaft davon ausging, dass von der Frau weitere gefährliche Taten zu erwarten sind, hatte sie auf Einweisung in die Psychiatrie plädiert. Vor Jahren hatte ein Gutachter bereits eine paranoide Schizophrenie bei der Frau festgestellt, sie war in ärztlicher Behandlung. Möglicherweise hatte sie im August vergangenen Jahres, als sich der Vorfall in der Melanchthonkirche ereignete, die Tabletten abgesetzt und es war zu einem psychotischen Schub gekommen.