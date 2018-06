Von Heike Warlich-Zink

Sie heißen "Dendrobium delicatum", "Cattleya Aurantiaca" oder auch "Phalaenopsis Stadt Mannheim". Bei allen handelt es sich um Orchideen. Bei Letztgenannter um eine Neuzüchtung, die gestern bei der achten Kurpfälzischen Orchideenschau im Baumhain des Luisenparks offiziell auf diesen Namen getauft wurde.

"Eine reichblütige, harmonisch aufgebaute Orchidee mit interessantem Farbverlauf", informierte Züchtervater und Orchideengärtner Rainer Janke "Patentante" Felicitas Kubala. Die Bürgermeisterin hatte den Täufling zuvor vorsichtig mit Kurpfälzer Sekt begossen. Damit war klar: Orchideen vertragen durchaus ein gutes Schlückchen. Doch die exotische Pflanzenfamilie mit 30 000 natürlich blühenden sowie rund 300 000 gärtnerisch erzeugten Arten, kann noch viel mehr, wie German Senger, Vorsitzender der Orchideen-Gesellschaft Kurpfalz als Veranstalter der Schau, bei der Eröffnung erklärte.

Orchideen ist demnach fast jedes Mittel recht, wenn es um die Aufrechterhaltung ihrer Art geht. Sie werben mit knalligen Farben und verführerischen Düften um ihre Bestäuber und können sogar Insekten nachahmen. Je nachdem, was sie bezwecken, duften sie nach Schokolade, Nelken, Zimt, Cola oder verströmen Steinpilz- oder Rosenaromen. "Allerdings nur, wenn ein passender Bestäuber unterwegs ist", beschrieb Senger die Pflanzen als raffiniert und erfolgreich zugleich.

Dass Handspülmittel mit Orchidee höchste Fettlösekraft versprechen, oder es sich bei Verwendung von Weichspülern mit Orchideen-Duft leichter bügeln lässt, ließ German einmal dahingestellt. Sicher ist hingegen, dass die Blumen gerne in der Werbung und auf Etiketten verwendet werden.

"Orchideen führen darüber hinaus Menschen zusammen", sprach Bernd Treder von der Deutschen Orchideengesellschaft in seinem Grußwort einen weiteren Aspekt an. Wohl wahr, und so fachsimpelte Hans-Werner Kuhn - extra aus dem Saarland angereist - gerade mit einem anderen Orchideenliebhaber über die aus Madagaskar stammende zierliche "Oeoniella polystachys" mit weit verzweigten Stängeln. Iris Bostelmann vom Orchideengarten Karge macht eine Standbesucherin mit der "Schneekönigin" bekannt. Ursprünglich im Himalaja beheimatet, blüht die Art zur Schneeschmelze und kann gut mit Temperaturunterschieden durchgehen.

Diese Orchidee ist ebenfalls ein Beweis für die Cleverness der Pflanzenfamilie: In den eiförmig aussehenden Wasserspeichern legt die auch als "Engelsorchidee" bekannte Pflanze Vorrat für trockene Tage an. Größter Pflegefehler bei allen Orchideen sei übrigens das "Vergießen". Weniger ist mehr, erklärte die Fachfrau.

Nur alle fünf Jahre findet die Kurpfälzische Orchideenschau statt. Sie ist heute und morgen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Kombiticket für Park und Ausstellung kosten acht Euro (Begünstigte 6,50 Euro, Kinder fünf Euro). Jahreskarteninhaber zahlen vier Euro direkt an der Ausstellungskasse. Neben dem reich blühenden Sortiment finden Züchter, Vereine, Fachpublikum und Orchideenfreunde Tipps zu Pflege und Aufzucht aus erster Hand, Fachliteratur und Kunsthandwerk - vor allem aber Orchideen in Hülle und Fülle, die man an den Schauständen der Aussteller aus Deutschland und Übersee kaufen aber auch nur bestaunen kann.

Info: Die Orchideen-Gesellschaft Kurpfalz trifft sich monatlich in Mannheim. Nähere Informationen unter www.kurpfalzorchid.de.