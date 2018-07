Von Jan Millenet

Die Neuzugänge im Mannheimer Barockschloss als "Schätzchen" zu bezeichnen ist ein wenig untertrieben. Auch wenn Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, sie ähnlich liebevoll und stolz betrachtet, während er die Kostbarkeiten auf einem Presserundgang vorstellt. Es handelt sich dabei um Musikinstrumente aus der Glanzzeit der kurfürstlichen Hofkapelle, um ein Porträt des achtjährigen Carl Theodor von der Pfalz und um einen prunkvollen silbernen Tafelaufsatz. Wahre Schätze also, die auch die Öffentlichkeit entdecken kann.

Das Porträt allerdings benötigt noch ein bisschen Zeit, bis es im Barockschloss seine neue alte Heimat findet. Elisabeth George, Restauratorin der Staatlichen Schlösser und Gärten, muss sich den jungen Mann erst einmal vornehmen und ihn - einfach ausgedrückt - aufpolieren. Denn, wie sie erklärt: "Der Firnis ist stark vergilbt." So verwandelt dieser Schutzanstrich den strahlend blauen Himmel in ein grünliches Etwas. Eine Aufgabe Georges besteht in nächster Zeit darin, einen neuen Firnis aufzutragen. "Dann strahlt das Gemälde wieder in vollen Farben und erscheint deutlich heller als jetzt." Bis zu zwei Monate werde es dauern. Mehr Zeit dürfte jedoch für die Kopie des Bilderrahmens draufgehen, so die Restauratorin, denn der originale Rahmen sei nicht mehr verwendbar.

Das seltene und insgesamt sehr gut erhaltene Kinderporträt konnte aus Privatbesitz erworben werden. Gemalt hat es wahrscheinlich Jan Philips van der Schlichten, der damals Hofmaler in Mannheim war. Eine Signatur fehlt allerdings, doch die "Handschrift" deutet auf ihn. Hörrmann vermutet zudem, dass es 1733 entstanden ist, als der achtjährige Carl Theodor das Erbe seines Vaters antrat, der im selben Jahr verstarb. "Doch das ist wilde Spekulation", fügt Hörrmann hinzu. Um 1788 dürfte das Bild aus dem Mannheimer Schloss in das Palais Bretzenheim gelangt sein. Nach den konservierenden Maßnahmen kehrt es nun bald in vollem Glanz zurück und soll die Ahnengalerie im Schloss komplettieren.

Insgesamt fünf kostbare Instrumente, vier Violinen und eine Bratsche, verweilen seit 2015 im Schlossmuseum. Nun kamen eine weitere Geige und ein Cello aus dem 18. Jahrhundert hinzu, eine Leihgabe des Heidelberger Sammlers und Geigenbauers Matthias Kohl. Alle sieben Instrumente gehören nachweislich zu den Streichinstrumenten, auf denen die Mannheimer Hofkapelle zur Zeit von Kurfürst Carl Theodor spielte. "Teilweise sind sie auch heute noch im Einsatz", erklärt Kohl, so etwa bei den Schwetzinger Festspielen. Die Instrumente stünden für die wegweisende Musikkultur der Kurpfalz, so Hörrmann.

Einst war der Silberaufsatz ein Jubiläumsgeschenk der badischen Gemeinden, das das großherzogliche Paar Friedrich und Luise 1906 zur Goldenen Hochzeit in Mannheim, damals zweiter Regierungssitz der Großherzöge von Baden, erhielt. "Daraufhin wurde es im Karlsruher Schloss ausgestellt und galt danach eine Zeit lang als verschollen", so Restaurator Werner Hiller-König. Der 15-teilige Prunktafelaufsatz mit Neorokoko- und Jugendstilelementen ist ein Gemeinschaftswerk badischer Handwerker. Der Entwurf etwa geht laut Hiller-König auf den Direktor der Kunstgewerbeschule in Karlsruhe, Professor Karl Hoffacker, zurück. Nikolaus Trübner sorgte in Heidelberg für die Verzierungen, andere Arbeiten wurden in Pforzheim und Karlsruhe ausgeführt. "Die Modelle für den Guss aber stammen aus Mainz-Gonsenheim", so der Restaurator.

Im Jahr 2000, nachdem die Staatlichen Schlösser die wieder vollständige Garnitur ankaufen konnte, fand der silberne Tischschmuck Platz in einer Vitrine im Friedrichsbau des Heidelberger Schlosses, das letztendlich nur wenig damit zu tun hatte. "Jetzt steht er da, wo er hingehört", sagt Hörrmann mit strahlenden Augen, als würde er die Kostbarkeiten am liebsten umarmen.