Von Olivia Kaiser

Die Kreativwirtschaft in Mannheim blüht - allerdings nicht nur im Musik, sondern auch im Textilbereich. Vor drei Jahren schlossen sich Designerinnen zum Textil-Club Mannheim (MADE) zusammen. Gemeinsam veranstalten sie die Mannheimer Designtage. In den Räumen des Gründerinnenzentrums GIG 7 präsentierten die Mitglieder am vergangenen Wochenende bereits zum dritten Mal ihre Kreationen.

Es ist keine Mode von der Stange, die bei den Mannheimer Designtagen zu finden ist. Oft handelt es sich um Kleidungsstücke mit ausgefallenen Stoffen oder Schnitten. Genau das ist für Petra Thomas, eine der beiden MADE-Projektleiterinnen, der Grund warum die Designtage jedes Jahr mehr Besucher verbuchen können: "Der Trend geht wieder zur Individualität", sagt sie. "Die Menschen möchten sich von der Masse abheben, ihren eigenen Stil ausdrücken. Das funktioniert natürlich gut über die Kleidung."

Dazu kommt die persönliche Beziehung. Jede Modeschöpferin ist an ihrem Stand, spricht mit den Kunden und berät. Oft besteht zudem die Möglichkeit, sich Kleidungsstücke nach den eigenen Vorstellungen maßschneidern zu lassen. "Uns ist es wichtig, dass die Designtage nicht zur Massenveranstaltung werden, sodass der Kontakt zwischen den Besuchern und den Ausstellerinnen nicht verloren geht."

Die Gründung des Textil-Clubs MADE ging vor drei Jahren vom Gründerinnenzentrum GIG7 aus. Mannheimer Unternehmerinnen in der kreativen Textilbranche sollten sich kennenlernen und voneinander profitieren. Das ist vor allem für Existenzgründerinnen attraktiv. Allein dieses Jahr nahm MADE fünf neue Mitglieder auf. Die Voraussetzung, um zum Auswahlverfahren zugelassen zu werden, ist eine professionelle Ausbildung im Textilbereich oder für Autodidaktinnen eine Präsentation ihrer Kreationen. "Wir möchten aber bewusst wachsen", betont Petra Thomas. Das Klima unter den Mitgliedern sei außerordentlich gut, betont sie. "Es herrscht eine generelle Wertschätzung gegenüber der Arbeit der anderen."

Jacke wie Hose

Die Designtage versteht sie als eine Plattform für unterschiedliche Designer, um die ganze Bandbreite an Mode präsentieren zu können: Jacken, Mäntel, Schals, Kleider, Hosen, Pullover aber auch Taschen Schmuck, Schlüsselanhänger und Kissen. "Vieles davon sind Unikate", betont die MADE-Projektleiterin, die selbst Kopfbedeckungen entwirft und mit einem Stand vertreten ist. "Ich mache viel Mützen und Kappen", sagt sie. "Mir ist es wichtig, dass meine Mode tragbar ist. Das ist auch die Philosophie von Kathleen Bürckholdt, die durch ihre Teilnahme an der Pro7-Castingshow "Fashion Hero" mittlerweile einen hohen Bekanntheitsgrad in der Region hat. "Kleidung muss alltagstauglich sein", betont sie. Für Kathleen Bürckholdt ist vor allem die gezeigte Vielfalt ein Grund für die steigenden Besucherzahlen bei den Designtagen. "Es ist eben für jeden Geschmack etwas dabei." Den Hang zu mehr Individualität spürt sie bei ihren Kundinnen ebenfalls: "Die Leute haben keinen Bock mehr auf Einheitskleidung."

Michalina Malinowski besucht zum ersten Mal die Designtage und ist begeistert: "Die Mode ist kreativ und qualitativ hochwertig." Ihre Freundin Andrea Pfeil stimmt zu: "Ich wollte schon immer mal kommen, dieses Jahr habe ich es geschafft und finde die Mode wirklich toll, das ist mal was anderes." Eigentlich habe sie gar kein Geld ausgeben wollen, beteuert Michalina Malinowski und schaut lachend auf ihre große Einkaufstüte.

Auch die Mode von Heike Katzenberger hat es ihr angetan. Die Maßschneidermeisterin hat sich vor fünf Jahren mit ihrem Label "Monte Miau" selbstständig gemacht und ist ein Gründungsmitglied des MADE-Clubs. "Meine Mode ist stark von meinem eigenen Stil beeinflusst", erklärt Katzenberger. Das bedeutet schlichte meist einfarbige Stoffe, bunte Drucke oder Rüschen sucht man vergeblich. Verspielter geht es da nebenan bei Textildesignerin Andrea Magin zur Sache. Ihre Taschen und Bucheinbände haben oft verspielte Details.