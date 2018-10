Von Heike Warlich-Zink

"Wenn Poldi abends nachsieht, ob alle seine Frauen da sind, dann ist er ganz schnell unterwegs", räumt Gerald Wetzel mit dem Gerücht auf, Schildkröten seien langsam. Bis vor drei Tagen schliefen der Schildkrötenmann und sein "Harem" noch tief und fest. Circa 25 Zentimeter hatten sie sich dafür in die Erde von Wetzels Garten in Mannheim-Seckenheim eingebuddelt. Aufgrund der milden Temperaturen hatte der Züchter die Tiere nicht wie sonst wieder ausgegraben, um sie in speziellen, mit Laub ausgelegten Boxen ihren Winterschlaf halten zu lassen. Sie blieben draußen.

Lange bevor die Eltern die Frühlingssonne erblickten, war der Nachwuchs schon unterwegs. Zwei Babyschildkröten, die im Terrarium auf der Fensterbank im Wohnzimmer genüsslich am Salat und an der Sepiaschale knabbern. "Ihr Kalk ist wichtig, damit später Eier ausgebildet werden können, und nährt zugleich den Panzer", erklärt Wetzel. Ebenso wichtig für das Aushärten des Panzers sei Sonne, sagt er und hebt vorsichtig die gerade sechs Zentimeter großen Minis aus dem Terrarium. Rund drei Zentimeter sind sie seit ihrer Geburt vor sieben Monaten gewachsen. Später einmal werden die griechischen Landschildkröten einmal 20-25 Zentimeter groß sein und können bei guter Haltung ein Alter von 60 bis 80 Jahren erreichen. Ihr Geschlecht ist erst mit vier Jahren sicher bestimmbar.

Zur Schildkrötenzucht kam Gerald Wetzel eher zufällig, heute weiß er alles darüber. "Erst dachte ich, es sei ein Vogelei", erinnert er sich an den Tag, als im Garten ein Ei auf dem Boden lag. Völlig unüblich für Schildkröten, die ihr Gelege vergraben. Doch es war, wie es war, und so schlüpfte nach rund 60 Tagen die erste Babyschildkröte im Hause Wetzel. Solange die Tiere unter drei Jahre sind, gibt der Züchter sie nur paarweise ab. Zwar sind Schildkröten in der Natur Einzelgänger, doch in der Gefangenschaft suchen sie die Gesellschaft von Artgenossen. "Außerdem brauchen sie Sonne", erklärt er, warum er seine Tiere nur an Menschen mit Garten abgibt.

Artgerechte Haltung ist Wetzel wichtig, daher steht er voll und ganz hinter dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen, wonach Reptilien, wozu Schildkröten gehören, beim Regierungspräsidium Karlsruhe gemeldet werden müssen. Die Tiere bekommen einen regelrechten "Personalausweis" mit Bild. Wechselt die Schildkröte den Besitzer, ist dies ebenso zu melden wie wenn ein Tier verstirbt. Gleichzeitig ist Wetzel verpflichtet, die neuen Besitzer über die artgerechte Haltung und die Meldepflichten zu informieren. "Das ist deshalb so wichtig, damit in der Türkei und Griechenland wild lebende Tiere nicht eingeführt werden", berichtet er, dass dieses maßlose "Abgreifen" vor etwa 50 Jahren die Population fast ausgerottet hat. Er selbst gibt die kleinen Schildkröten für 40 bis 50 Euro ab. Ein Betrag, mit dem er die Kosten der Aufzucht deckt. Im Juni wird der Seckenheimer den Brutkasten wohl wieder mit zwölf bis 15 Eiern bestücken können. Jedes der vier Weibchen legt drei bis vier Eier.