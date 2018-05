Von Julie Dutkowski

Mannheim. Mit so viel Resonanz hat Gerhard Fontagnier nicht gerechnet. Der Grünen-Stadtrat und Vereinsvorsitzender von "Mannheim sagt Ja" ist überwältigt von der Unterstützung. Der Verein hatte vor rund zwei Wochen dazu aufgerufen, Kleidung für Flüchtlinge zu spenden. Diese wurden nun unter der Kurpfalzbrücke verteilt.

Mannheimer, aber auch viele Menschen aus Nachbarstädten gaben säckeweise gut erhaltene Hemden und T-Shirts bei Mitorganisatorin Caroline Mark ab, berichtet Fontagnier. "Sie haben sehr sehr viel mehr gebracht, als wir gedacht hätten."

Die Spenden direkt in der den Unterkünften zu verteilen, sei organisatorisch "ziemlich schwierig", erklärt Fontagnier auf Nachfrage, so habe man sich für einen zentralen Platz entschieden. Einige Flüchtlinge seien gekommen. "Sie haben sich über die schöne Auswahl sehr gefreut", erzählt er. Gerade bei der Hitze, wo man die Kleidung öfter wechseln möchte, hätten viele Flüchtlinge gar nicht die Möglichkeit dazu. Viele besäßen nur die Kleidung, die sie am Leib tragen.

Überschattet wurde die Initiative allerdings von einer Abschleppaktion, berichtet Fontagnier. Während die Spender, die teilweise auch von außerhalb kamen, ihre Kleidersäcke abgegeben haben, wurden innerhalb von wenigen Minuten auf dem Privatparkplatz des nahe gelegenen "Alten Bahnhofs" drei Fahrzeuge abgeschleppt. "Das dritte konnte die Besitzerin gerade noch gegen eine Zahlung von 130 Euro auslösen, die anderen mussten weit über 200 Euro zahlen, um ihre Autos wiederzubekommen", ärgert sich Fontagnier. Er räumt aber auch ein, dass er die Aktion hätte anmelden können. "Nur haben wir ja mit dem großen Zuspruch überhaupt nicht gerechnet."

40 blaue Säcke und zehn Kartons mit Kleidungsstücken sind jetzt noch übrig. Die Kleider sollen nun auch Bewohnern der Ludwigshafener Asylbewerber-Unterkunft zugutekommen. "Dort herrscht eine große Nachfrage", weiß Fontagnier. Der Verein sucht nun dringend eine Stelle, an der weitere angebotene Spenden, darunter auch Fahrräder, abgegeben werden können. Sinnvoll wäre die Nähe zu den Unterkünften. Auch ein zentraler Ort in der Innenstadt sei denkbar, so Fontagnier. Der Raum sollte mietfrei überlassen werden und die Möglichkeit bieten, die Sachen trocken zu lagern.

Die Ehrenamtlichen von "Mannheim sagt Ja" planen regelmäßig Aktionen für Flüchtlinge und Einwanderer. Am 1. und 2. Oktober findet in der Trinitatis-Kirche, G 4, "Buntheim! - das Fest der Kulturen" statt.

Infos unter www.masagtja.de