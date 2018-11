Von Heike Warlich-Zink

Unter den 21 deutschen Siemens-Standorten mit einem Angebot zur Kinderbetreuung nimmt Mannheim eine Sonderstellung ein. Dort wurde jetzt bundesweit die erste betriebsnahe "Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen" eingerichtet. Ein Modell, wonach die Betreuung auch außerhalb des Haushaltes der Tagesmutter ausgeübt werden kann. So konnten den dafür gültigen Richtlinien entsprechende Räume in unmittelbarer Umgebung der Siemens-Niederlassung angemietet werden. Ihr Pilotprojekt setzt die Siemens AG mit dem Verein "InFamilia" um. Für den als gemeinnützig anerkannten Verein ist es jedoch bereits die dritte Kindertagespflegeeinrichtung in Mannheim, wo seit Ende Oktober 2012 die "Villa Sonnenschein" und seit Januar 2013 die "Villa Mondschein" in Feudenheim betrieben werden.

In einer Neckarstadter Altbauwohnung samt Garten in der Stamitzstraße werden nun ebenfalls Betreuungsplätze für Kinder von acht Monaten bis drei Jahren angeboten: Entweder zwölf in Teilzeit oder neun in Vollzeit. Drei Plätze sind für Kinder aus dem Stadtteil vorgesehen, die restlichen werden vom Nachwuchs der Siemens-Mitarbeiter genutzt. "Das Projekt soll die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern", erklärt Patrick Dewein, bei Siemens unter anderem mit Modellprojekten und Vertragskonstellationen im Zusammenhang mit dem Bau betriebsnaher Kinderbetreuungseinrichtungen befasst.

Dabei wünschte man sich bei den Öffnungszeiten ein besonders hohes Maß an Flexibilität. "Das konnten wir mit InFamilia realisieren", betonte Dewein, dass Kindertagespflege 50 Stunden die Woche geöffnet hat und die Betreuungszeit individuell gebucht werden kann.

Zu den pädagogischen Schwerpunkten des freien Trägers gehören zudem bilinguale Erziehung (deutsch-englisch) und die spielerische Heranführung an Natur und Technik. Die Kooperation wurde zunächst auf zehn Jahre angelegt.

"Mit den ,Sie-Kids' wollen wir das betriebliche Kinderbetreuungskonzept um einen neuen Baustein erweitern", freut sich Siemens-Standortleiter Thomas Seiler, dass Mannheim Pilotfunktion hat. Derzeit beschäftigt die Siemens AG in der Metropolregion Rhein-Neckar rund 1750 Mitarbeiter an Standorten in Mannheim, Ludwigshafen und Frankenthal.

In A 2 geht ab Ende Oktober das Kinderhaus des Amtsgerichts, die "Justizzwerge", in Betrieb. Träger dieser öffentlichen Einrichtung ist die gemeinnützige Kind und Beruf GmbH im Konzept-e-Netzwerk. In der neuen Kindertagesstätte im Palais Bretzenheim werden die Kinder ganztags, halbtags oder flexibel betreut. Die Kitaplätze stehen bevorzugt Kindern von Beschäftigten der Justiz in Baden-Württemberg und Kindern von sonstigen Landesbediensteten zur Verfügung. Es gibt aber auch einige wenige, öffentliche Plätze. Derzeit gibt es noch freie Kapazitäten.

Die "Justizzwerge" werden nach dem pädagogischen Konzept "element-i" betreut, einem offenen Konzept, das nicht mit festen Gruppen arbeitet, sondern den Lernprozess der Kinder durch den Austausch mit anderen Kindern und den Erzieherinnen fördern will. Wert wird zudem auf Bewegung und eine ausgewogene Ernährung gelegt.