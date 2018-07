Von Heike Warlich-Zink

Auf Obelix kann Asterix sich ohne Zweifel verlassen. Nicht zu übersehen ist allerdings, dass sein treuer Freund deutlich zu viel auf den Rippen hat. Schuld daran ist seine Vorliebe für ständiges und gehaltvolles Essen. Der sympathische, aber zu dicke Gallier stand Pate für "Obeldicks", ein Ende der 1990er Jahre in der Vestischen Kinder- und Jugendklinik in Datteln entwickeltes Schulungsprogramm für übergewichtige Jungen und Mädchen.

Als die AOK 2008 auf die Kinderärzte zukam, gehörte Dr. Ulrich Schaefer zu den ersten in der Region, die "Obeldicks" anboten. Damals noch mit eigener Praxis in Viernheim, ist der Kinder- und Jugendarzt aus Mannheim-Feudenheim inzwischen im Ruhestand. "Obeldicks" ist ihm allerdings so ans Herz gewachsen, dass er das einjährige Schulungsprogramm seit einem halben Jahr in Mannheim weiter anbietet.

Es ist die Kombination aus Ernährungs-, Verhaltens- und Bewegungstraining, die die übergewichtigen jungen Menschen ihr Gewicht stabilisieren lässt. Abnehmen oder gar eine Diät stehen nicht im Vordergrund. Schließlich befinden sich alle Kursteilnehmer noch im Wachstum und sollen lernen, was ausgewogene Ernährung bedeutet, dass gesundes Essen lecker schmeckt und ein Weniger an Gewicht ein Mehr an Lebensqualität bedeutet. Vermittelt werden Tipps und Tricks, um auch in schwierigen Situationen das Essverhalten zu meistern. Wichtig für den Erfolg ist zudem die Gruppendynamik.

Größte Schwierigkeit war es, geeignete Räume zu finden. Dank der Zusammenarbeit mit Dr. Sabine Knauer-Fischer, Diabetologin an der Kinderklinik der Universitätsmedizin Mannheim, findet die Theorie in den dortigen Räumlichkeiten statt. Zur Bewegungstherapie geht es zum TSV 1846 Mannheim. Gekocht wird in der Küche der Tulla-Realschule. Im Moment laufen drei Kurse mit jeweils acht bis zehn Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 16 Jahren.

Die Erfahrung hat dem Mannheimer "Obeldicks"-Team aus Ulrich Schaefer und Angelika Isabelle Fritsch gezeigt, dass das Selbstwertgefühl der Kinder und Jugendlichen durch das Verhaltenstraining ebenso gestärkt wird wie durch die Bewegungstherapie. Sport findet während des Programmjahres daher einmal die Woche statt. Über das Kursprogramm hinaus werden besondere Aktionen angeboten, in die die Familien einbezogen werden, beispielsweise ein Besuch im Kletterwald. Gemeinsame Kochabende von Eltern und Kindern sollen den Appetit auf gesundes Essen im Rahmen einer optimierten Mischkost wecken.

Bei "Obeldicks" werden bewusst die Familien mit einbezogen, erklärt Schaefer. Sie erhalten Hilfestellungen, wie sie ihre Kinder unterstützen können. In Gesprächen wird zudem nach den individuellen Ursachen für das Übergewicht gesucht. Denn häufig werden ein Mangel an Selbstbewusstsein oder Frusterlebnisse durch Essen kompensiert. "Wer zu uns kommt, hat den ersten Schritt gemacht und ist sich des Problems bewusst", sagt Ulrich Schaefer, an dessen Kursen längst nicht nur Kinder aus Mannheim teilnehmen.

Ob zu wenig Bewegung, zu fettes oder heimliches Essen, oder Essen, das immer und überall greifbar ist: Wer die Ursache für sein Gewichtsproblem erkennt, hat gute Chancen, es in den Griff zu bekommen. "Hat man sich ein Jahr lang mit der Thematik befasst, bleibt sie gespeichert", sagt Schaefer. Er würde "Obeldicks" gerne fest in Mannheim etablieren und, wenn möglich, das Programm in zwei Jahren an einen jungen Kinderarzt übergeben.

Info:

Bei entsprechenden Voraussetzungen werden die Kosten des einjährigen Schulungsprogramms von den Kassen übernommen. Mehr Infos unter www.obeldicks-mannheim.de.