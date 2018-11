Von Harald Berlinghof

Der auf der diesjährigen Expo Real in München vorgestellten regionalen Immobilienmarktbericht 2013 der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH gibt in seiner 8. Auflage einen Überblick über die Marktsegmente Büro, Einzelhandel und Gewerbegrundstücke. Darin zeigt sich, dass der Büromarkt in der Rhein-Neckar-Region weitgehend stabil geblieben ist. Zugelegt hat die vermietete Bürofläche allerdings in Mannheim, dem mit 1,9 Millionen Quadratmetern größten Büromarkt der Region. Die vermietete Bürofläche erreichte einen neuen Rekordwert von 93 400 Quadratmetern.

Die Zunahme der vermieteten Fläche und der damit verbundene Rückgang des Büroleerstands auf 4,6 Prozent (Vorjahr: 6,1 Prozent) ist allerdings auf die zeitlich befristete Anmietung von zwei Bürogebäuden in Mannheim-Neckarau und in Mannheim-Wohlgelegen durch die BASF zurückzuführen. Die beiden Gebäude bieten auf rund 35 000 Quadratmetern Raum für die Verwaltungsmitarbeiter des Unternehmens, die bislang im BASF-Hochhaus ihren Arbeitsplatz hatten. Bekanntlich wird das Hochhaus gegenwärtig abgerissen. Bis zur Fertigstellung von zwei neuen Verwaltungsgebäuden auf dem Gelände der BASF bleiben die Mitarbeiter in Mannheim untergebracht.

Die Spitzenmieten für Büroflächen in zentralen Lagen Mannheims sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Sie lagen mit 14,10 Euro je Quadratmeter aber noch leicht unter denjenigen Heidelbergs (14,60 Euro), gleichzeitig deutlich über denen Ludwigshafens (9 Euro). Gesunken sind dagegen die Büromieten am Cityrand (13 Euro). Damit hat sich das Mietpreisgefälle in Mannheim wieder normalisiert. Im vergangenen Jahr hatte man ein umgekehrtes Mietpreisgefälle zwischen City und Cityrand festgestellt, bei dem die Büromieten am Cityrand höher waren als in der City selbst.

Beim Einzelhandel bleibt Mannheim uneingeschränkt Spitze. Und gegenwärtig wird in den Einzelhandelsstandort Mannheim kräftig investiert. Das Stadtquartier Q6/Q7, die Erweiterung des Modehauses Engelhorn im Quadrat O5, neue Geschäftshäuser in O4, P3 und P7 sowie die Sanierung des ehemaligen Prinz-Gebäudes in der Breiten Straße sind die wichtigsten Beispiele dafür.

Die Spitzenmiete für Einzelhandelsflächen in A-Lage "Planken" lag bei 150 Euro je Quadratmeter. In den letzten zehn Jahren sind die Mieten dort um 15,4 Prozent gestiegen.

Für Gewerbeflächen im Kern der Metropolregion, also auch Mannheim, mussten Kaufpreise zwischen 110 und 200 Euro je Quadratmeter bezahlt werden. In der nahegelegenen Peripherie waren es 80 bis 100 Euro, im ländlichen Raum mit guter Verkehrsanbindung rund 50 Euro.