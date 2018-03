Von Annegret Ries

Zehneinhalb Jahre Haft und anschließende Sicherungsverwahrung, das forderten gestern Staatsanwältin Miriam Zucker und sechs Nebenklagevertreter für einen 44-jährigen Jugendtrainer, der sich vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts wegen schweren sexuellen Missbrauchs von zehn Jungen verantworten muss.

Rechtsanwalt Stefan Allgeier plädierte dagegen für eine Strafe "deutlich unter dem zweistelligen Bereich" und sieht die Voraussetzungen für eine Sicherungsverwahrung nicht gegeben. Die in der Anklage aufgeführten 80 Taten des schweren sexuellen Missbrauchs wurden auf 14 Fälle des schweren und 54 Fälle des sexuellen Missbrauchs reduziert. In der Anklage stehe nur "ein Teil dessen steht, was passiert ist", so Rechtsanwältin Kirsten Striegler und andere Nebenklagevertreter. Es sei davon auszugehen, dass der Mannheimer seit etwa 20 Jahren Jungen sexuell missbraucht hat.

In ihrem Plädoyer stellte die Staatsanwältin klar, dass der Jugendtrainer kein Gelegenheitstäter sei, wie er selbst behaupte, "sondern er hat sich die Gelegenheiten geschaffen". Er habe gewusst, "wie Jungs in diesem Alter ticken", so Vertrauen aufgebaut, um seine vom Gutachter Hartmut Pleines diagnostizierten homosexuell-pädophilen Neigungen "auszuleben".

Der 44-Jährige habe die Jungen nicht nur sexuell, sondern auch ihr Vertrauen missbraucht, sagte Anwältin Dagmar Klopsch-Güntner. Er habe die Fähigkeit, gegenüber anderen eine Scheinwelt aufzubauen und andere zu manipulieren, betonte Anwalt Hans Ulrich Beust. So habe er Druck erzeugt und deshalb keine Gewalt anwenden müssen. Außerdem habe sich der Jugendtrainer vor allem Jungen ausgesucht, die Probleme hatten, sagte Anwalt Dieter Knödler. Alle Anwälte verwiesen darauf, dass die Taten schwere psychische Folgen für die Opfer haben.

Staatsanwältin Zucker nannte das von Allgeier vorgetragene Geständnis des Angeklagten "taktisch" und "sehr schmal". Der Angeklagte setze sich offensichtlich nicht mit den Taten auseinander. Der 44-jährige zeige keine Reue, meinte Anwältin Sabrina Hausen.

Mit dem Geständnis habe der Angeklagte "Verantwortung übernommen, für das, was geschehen ist", entgegnete Allgeier. Von einer Kollegin, die häufig Missbrauchsopfer vertreten habe, wisse er, dass für die Opfer die Feststellung, die Taten seien Unrecht gewesen, wichtig sei, ebenso die Sicherheit, "dass so etwas nicht mehr passiert". Der Angeklagte habe das Unrecht zugegeben und er sei bereit, alles zu tun, "dass er zukünftig niemand mehr schadet".

Laut Angaben des Gutachters gehöre der 44-Jährige "zur höchsten Risikogruppe der Rückfalltäter", da sich seine sexuelle Neigung nicht ändern lasse, sagte die Staatsanwältin. Außerdem zeige er wenig Einsicht. Deshalb sei Sicherungsverwahrung erforderlich.

Allgeier verwies darauf, dass sein Mandant ein "scheinbar vorbildliches Leben geführt" habe. Durch die Taten werde das "konterkariert". Es sei schwierig, für die Taten eine angemessene Strafe zu finden. "Was geschehen ist, lässt sich nicht mehr gut machen", sagte Allgeier.

Die Urteilsverkündung ist am morgigen Freitag, 5. Juli, um 11.30 Uhr angesetzt.