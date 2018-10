haz. Frauen planen und gründen anders: Die Messe "Jobs for Future" geht darauf ein und bietet daher vom 20. bis 22. Februar in der Maimarkthalle Mannheim auch spezielle Beratungs- und Bildungsangebote für Einsteigerinnen, Aufsteigerinnen und Umsteigerinnen. In Sachen Gleichstellung von Männern und Frauen im Berufsleben hat sich in den letzten Jahren viel getan. Dennoch haben Frauen oft mit ganz anderen Schwierigkeiten zu kämpfen als Männer. Denn sie beziehen bei beruflichen Entscheidungen häufiger als Männer nicht nur ihre fachlichen Stärken, sondern auch ihre Lebenssituation mit ein, um zum Beispiel Beruf und Familie optimal miteinander zu verbinden.

Die rund 300 Aussteller wollen auf der Maimarktmesse auf die berufliche Situation von Frauen eingehen. Ein Beispiel: Obwohl Frauen in der Schule oft bessere Noten als ihre Altersgenossen erzielen, trauen sich viele die früher typischen "Männerberufe" nicht zu. Handwerk und Industrie umwerben Frauen für Berufe zum Beispiel am Bau, in Elektronik und Technik. Hochschulen umwerben Frauen für MINT-Studiengänge: Sie suchen Mathematikerinnen, Informatikerinnen, Naturwissenschaftlerinnen und Technikerinnen. Ingenieurinnen sind gesucht und haben gute Perspektiven. Frauen, die sich für Führungspositionen weiterqualifizieren wollen, finden zum Beispiel bei der F+U Unternehmensgruppe zahlreiche Weiterbildungen speziell für Frauen. Im Angebot sind Lehrgänge und Studiengänge in Betriebswirtschaftslehre, Sozialpädagogik & Management sowie Aus- und Weiterbildungen in Fremdsprachenberufen.

Die Kontaktstelle Frau und Beruf unterstützt Frauen bei der Verwirklichung ihrer beruflichen Pläne und macht ihnen Mut, neue Schritte zu unternehmen. Die vertrauliche, unabhängige und trägerneutrale Beratung hilft bei beruflicher Umorientierung und Weiterbildung, unterstützt Frauen, die arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind oder die nach längerer Pause den Wiedereinstieg ins Berufsleben planen. Selbstbestimmtes Arbeiten und zeitliche Flexibilität machen für viele Frauen eine selbstständige Tätigkeit attraktiv. Inzwischen wird jede dritte Gründung von einer Frau gestartet. Mit Vorträgen und Seminaren macht das Gründerinnenzentrum gig7 Frauen fit für die Selbstständigkeit. Regelmäßige Netzwerktreffen und die Möglichkeit, Räume im gig7 anzumieten, gehören ebenfalls zum Angebot. Über den "Weg in die Selbstständigkeit - von der Idee bis zur Umsetzung", spricht am Stand 674 Sabine Jooß am Samstag, 22. Februar, 15.45 - 16.15 Uhr,

Fi Info: Die "Jobs for Future - Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung" ist vom 20. bis 22. Februar jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet.