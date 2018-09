Komplett ausgebucht sind die Ausstellungsstände in der Maimarkthalle, in der vom 26. bis 28. Februar die mittlerweile 15. Auflage der Messe "Jobs for Future" stattfinden wird. Foto: vaf

Von Gerhard Bühler

"Jobs for Future 2015" kommt in die Maimarkthalle. Von Donnerstag, 26. Februar, bis Samstag, 28. Februar, öffnet die größte süddeutsche Messe für Aus- und Weiterbildung wieder ihre Tore. Die bereits zum 15. Mal stattfindende Messe hat sich in dieser Zeit fest etabliert. Wie in den Vorjahren nimmt eine Rekordzahl von über 300 Ausstellern teil, vertreten sind alle namhaften Unternehmen und Bildungseinrichtungen aus der Region. Im vergangenen Jahr kamen rund 42 000 interessierte Besucher.

319 Aussteller bedeuten Rekord

Ob Schülerpraktikum, Lehrstelle oder Studium: Hier finden Schulabgänger ebenso wie "Berufsumsteiger" alle Möglichkeiten und Informationen für ihre weitere berufliche Zukunft quasi aus einer Hand. Drei Tage lang bietet die Messe an einem Ort gebündelt die Gelegenheit, in persönlichen Gesprächen Antworten auf alle Fragen zum Beruf und Ausbildung zu bekommen und sogar erste Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen.

Seit dem Start im Jahr 2001 stieg die Zahl der Aussteller von 51 auf 319, die Besucherzahl hat sich verdreifacht. "Der Erfolg zeigt sich auch darin, dass 80 Prozent der Aussteller jedes Jahr wieder kommen", stellt Stefany Goschmann, Geschäftsführerin des Veranstalters "Mannheimer Ausstellungs-GmbH" fest. Auch in diesem Jahr sei die Maimarkthalle mit 319 Ausstellern komplett ausgebucht, macht sie auf eine Wandlung der Messe aufmerksam. Habe der Schwerpunkt zu Anfang eindeutig dem Thema Ausbildung für Berufsanfänger gegolten, könne man "Jobs for Future" heute einen "Bildungsmarktplatz" für alle Lebensphasen nennen. Die Themen Weiterbildung, Wiedereinstieg oder Existenzgründung seien immer wichtiger geworden, betonte Goschmann.

Als Messeteilnehmer dabei sind wieder 150 Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung. Dazu kommt eine fast ebenso große Zahl von Universitäten, Hochschulen und Akademien, Weiterbildungs-Anbietern oder Berufsfachschulen. Zusammen zeigen sie ein Spiegelbild der Wirtschafts- und Bildungslandschaft der Region. Dazu sind 45 Aussteller das erste Mal dabei. Angesichts der zurückgehenden Zahl von Schulabgängern verstärken Unternehmen und Bildungseinrichtungen spürbar ihre Bemühungen zur Nachwuchsgewinnung.

Neben der klassischen Information bieten einige Stände praktische Vorführungen oder Mitmach-Aktionen. Ziel von Handwerkskammer sowie Industrie- und Handelskammer ist es dabei, auf die Fülle und Bandbreite der vorhandenen beruflichen Möglichkeiten aufmerksam zu machen. Beide Kammern bieten zusammen über 350 erlernbare Berufe an.

Eine Fülle wertvoller Informationen bietet den Besuchern das täglich laufende Rahmenprogramm mit 140 Vorträgen und Workshops zu unterschiedlichsten Themen. Hier gibt es auch Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung oder Vorstellungsgespräche. Das Rahmenprogramm ist vorab im Internet einsehbar (www.jobsforfuture-mannheim.de).

Fi Info: "Jobs for Future" ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, ebenso ein Messekatalog mit vielen Infos und Adressen. Die Stadtbahnlinie 6 hält direkt vor dem Maimarktgelände.