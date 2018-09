Von Jan Millenet

Das Mannheimer Rathaus im Quadrat E 5 hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Baubeginn war vor dem Zweiten Weltkrieg. Dann folgten eine kriegsbedingte Baupause und eine teilweise Zerstörung des Gebäudes. In den 1950er Jahren wurden die Kriegsschäden repariert und das Haus ausgebaut.

Nun stehen umfangreiche, millionenschwere Sanierungen an, um das Rathaus an die heutigen Standards anzupassen. Auch die aktuelle Situation, in der die Terrorgefahr immer im Hintergrund mitschwingt, schlägt sich in den Erneuerungen nieder. Denn der Haupteingang entspricht nicht mehr den aktuellen Sicherheitsanforderungen für öffentliche Gebäude.

Was genau gemacht wird, weiß Projektleiter Wolfgang Schmitt vom Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement der Stadt Mannheim. "Noch im Laufe dieses Jahres wird der Eingangsbereich des Rathauses neu gestaltet", erklärt er. Es gibt ein neues Foyer mit Empfangstheke. Alles soll moderner und freundlicher werden.

Und zur Verbesserung der Sicherheit kommen die Besucher in Zukunft nur noch über eine Zugangskontrolle ins Gebäude. Eigentlich nichts Neues. "Wir haben schon seit vielen Jahren einen Sicherheitsdienst beauftragt, der den Eingangsbereich als Pförtner überwacht", erklärt Schmitt. Dennoch sei es aktuell so, dass im Prinzip jeder freien Zugang zum Gebäude habe. "Man kann sozusagen ohne größere Barriere durchlaufen."

Diese "Barriere" erfolgt künftig in Form einer ein Meter hohen Glaswand. Rein und raus kommen die Rathausgäste dann durch eine Schwenktür. "Die Mitarbeiter haben natürlich freien Zugang mit ihrem elektronischen Dienstausweis", sagt Schmitt. Doch die Besucher müssen sich in Zukunft beim Pförtner anmelden, der die Tür für den Einlass öffnen kann. "So etwas ist heutzutage schon in vielen öffentlichen und Verwaltungsgebäuden der Fall."

Zusätzlich erhält der Eingangsbereich ein neues Foyer mit digitalen Informationsmedien, einen Wartebereich und eine neue Pförtnertheke. Die Arbeiten sollen Anfang Juni beginnen und bis zu drei Monate dauern. Die Kosten dürften sich im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen.

Einen siebenstelligen Betrag - Genaueres wurde seitens der Verwaltung nicht genannt - kosten die Brandschutzmaßnahmen, die ebenfalls im Rahmen der Sanierung erneuert werden. "Es entsteht ein zweiter baulicher Flucht- und Rettungsweg, der nach wie vor fehlt", erklärt Projektleiter Schmitt. Die Treppenhäuser werden eingehaust, die langen Flure durch Glaswände getrennt. "Das ist die umfangreichste Maßnahme", so Schmitt. Baubeginn hierfür ist Ende des Jahres. Die Bauzeit beträgt schätzungsweise zwei Jahre.

Die Rathaussanierung erfolgt abschnittsweise, da sie im laufenden Betrieb erfolgt. Rund 300 städtische Mitarbeiter arbeiten in E 5, und die könne man nicht alle auf einmal auslagern. Auch wenn das die Bauzeit deutlich verkürzt hätte, wie Schmitt erklärt.

Für die Besucher des Rathauses ändert sich während der Sanierungsarbeiten im Eingangsbereich vorerst nicht viel. Der Haupteingang wird zwar geschlossen. Dafür steht dann jedoch ein Interimseingang auf der Rückseite des Hauses zur Verfügung. Verwirrungen für die Gäste dürfte es nicht geben, so Schmitt. "Das ist ja ein einfaches und klar strukturiertes Gebäude."