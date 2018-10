Von Gerhard Bühler

Der 2013 erstmalig verliehene Baukulturpreis geht in eine neue Runde. Wieder werden insgesamt zwölf "baukulturelle Schätze" als Beispiele besonders gelungener Architektur in der ganzen Stadt ausgezeichnet, im November können die Bürger per Internet über den Sieger abstimmen. Um aufmerksam zu machen, werden diese "Sehstationen" mit einem auffälligen roten Betonwürfel markiert, der erklärende Hinweise und Informationen per "QR-Code" liefert. Der erste Würfel wurde gestern vor der denkmalgeschützten Siedlung Reiherplatz im Stadtteil Käfertal aufgestellt.

Wer durch das große Torgebäude hindurchtritt, fühlt sich ein wenig in eine andere Zeit versetzt. Nur die parkenden Autos stören das Bild. Ein bisschen wie in England sind die Reihenhäuschen Tür an Tür gebaut, rhythmisch wechseln sich bei den eingeschossigen Häuschen die Mansardendächer ab mit großen Zwerchgiebeln in der Flucht der Außenfassaden. Die Kopfbauten mit den Tordurchgängen und die anschließenden Gebäude weisen denselben neobarocken Stil auf, nur mit einem Stockwerk mehr. Alle Häuser sind in warmen Gelb- oder Rottönen gestrichen, die Klappläden grün. Neben vielen Bäumen stehen in den Innenhöfen sogar noch die Gaslaternen mit ihren dunkelblauen Metallsäulen und verzierten Kandelabern.

Das nach einheitlichem Konzept entworfene Gebäudeensemble wurde direkt nach dem Ersten Weltkrieg gebaut, um der großen Wohnungsnot entgegenzuwirken. Neben dem dörflichen Käfertal hatten sich damals stark wachsende Industriebetriebe angesiedelt, die eine große Zahl von Arbeitern beschäftigten. Diese Menschen mit ihren kinderreichen Familien benötigten dringend Wohnraum.

Gustav Adolf Platz, damals Chef des städtischen Wohnungsamts, habe die Anlage selbst nach Ideen der aus England kommenden "Gartenstadt-Bewegung" geplant, erläuterte die Leiterin des Baukompetenzzentrums, Dr. Martina Kubanek. Bis 1919 entstanden so 98 Wohneinheiten, davon 21 Reiheneigenheime und zwölf dreigeschossige Häuser mit Mietwohnungen. Alle hatten Gärten zur Selbstversorgung, angelegt wurden dazu Innenhöfe und Plätze mit Grün zur gemeinschaftlichen Begegnung. "Die räumlichen und sozialen Qualitäten der Reiherplatzsiedlung sind noch immer wirksam, damit ist dieses Wohnprojekt auch für unsere heutige Zeit beispielgebend", betonte Kubanek.

"Baukultur ist ein zentrales Thema der Stadtentwicklung. Uns geht es darum, nicht nur bei Neubauten die Qualität zu erhöhen, sondern das Thema "gute Architektur" allgemein mehr ins Bewusstsein zu bringen", sagte Baubürgermeister Lothar Quast mit Blick auf die neue Kampagne des Baukulturpreises.

Info: www.mannheim.de/stadt-gestalten/baukultur