Von Harald Berlinghof

Es rumpelt und hoppelt. Die Käfertaler Straße zwischen der Eichbaum-Brauerei und dem Einkaufsmarkt Marktkauf könnte gut und gerne als Stoßdämpfer-Teststrecke eines Autoherstellers durchgehen. Eine provisorisch geflickte Stelle reiht sich an die andere. Damit fällt die Straße in die Kategorie 6 des Mannheimer Straßenzustandskatasters. Das bedeutet so viel wie früher in der Schule: ungenügend. Eine schlechtere Einstufung gibt es in Mannheim nicht mehr.

Zwischen der Note 1 und der Note 6 werden die rund 800 Kilometer Mannheimer Straßen vom Fachbereich Tiefbau eingeordnet, wie die Leiterin des Fachbereichs Christa Backhaus-Schlegel erläutert. Die Zustandserfassung erfolgte 2011. Gegenwärtig beurteilen acht fest angestellte "Straßenbegeher" den Zustand. Inklusive der Rad- oder Gehwege verfügt die Stadt Mannheim über ein Streckennetz mit knapp zehn Millionen Quadratmetern, die unterhalten werden müssen. 32,06 Prozent der Straßen befinden sich in den schlechten Zustandsklassen 4 bis 6. Nur 3,9 Prozent der Straßen fallen allerdings in dieselbe Schlusslichtkategorie wie die Käfertaler Straße. Eine zweistellige Millionensumme wäre nötig, um die Straßen der Kategorien 4 bis 6 wieder in einen guten Zustand zu versetzen. Für Instandsetzungsmaßnahmen stehen 2013 allerdings nur 3,55 Millionen Euro zur Verfügung. Doch für die Beseitigung der Frostschäden des Winters 2012/2013 wurden dem Fachbereich für das laufende Jahr 3,5 Millionen Euro zusätzlich bewilligt.

"Wir müssen versuchen die Straßen zumindest in der Zustandsklasse 3 zu halten, weil ein Abrutschen in die Kategorie 4 erhebliche Kosten verursacht", betonte Oberbürgermeister Peter Kurz bei einem Termin in der IHK Rhein-Neckar. Tatsächlich sind bei Straßen der oberen Zustandsklassen nur Reparaturen an der Belagoberfläche nötig, ab Zustand vier ist jedoch der Untergrund und die Tragschicht bereits beschädigt oder zerstört. Genau das aber verursacht unverhältnismäßig hohe Reparaturkosten. "Wenn wir also zunächst verhindern, dass Straßen vom Zustand 3 in den Zustand 4 abrutschen, sparen wir damit Geld", so Kurz. Man versucht daher in Mannheim zunächst den Zustand der guten Straßen zu stabilisieren. Dafür wurden für 2014 jetzt nochmals 2,8 Millionen Euro angesetzt. Nur: "Die betroffenen Einwohner Mannheims und die ansässigen Unternehmen spüren diesen finanziellen Einsatz nicht, weil er nur einer Konservierung des bestehenden Zustands dient und keiner Verbesserung", so Kurz. Zusätzlich setze man Schwerpunkte auf wichtige Straßenverläufe.

Mit demselben Geld an der richtigen Stelle eingesetzt, kann man bis zu drei Mal mehr erreichen, als wenn man zunächst die schlechten Straßenzustände verbessern würde, bestätigt auch Christa Backhaus-Schlegel. Man benötigt pro Jahr allerdings 6,86 Millionen Euro. "Und auch das reicht nur um den jetzigen Zustand zu konservieren", sagt sie.