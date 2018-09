Von Gerhard Bühler

Nachdem die LBBW Immobilien Anfang September dieses Jahres mit dem Rückbau des "Barock-Palais" und ehemaligen Bankgebäudes im Quadrat O 4, 4 begonnen hatte, schreiten die Abrissarbeiten weiter plangemäß voran. Inzwischen sind die Entkernungsarbeiten im Gebäudeinneren abgeschlossen. Auch das Dachgeschoss wurde manuell mit Abbruchwerkzeugen zurückgebaut. Im neuen Jahr beginnt dann der eigentliche Abriss mit schwerem Gerät.

Die Abrissarbeiten von außen mit maschineller Unterstützung konzentrierten sich bisher auf die Seitenstraße zu den Planken, wo das im Barockstil gebaute Gebäude an das Nachbargebäude anschließt. Zum Schutz vor Schmutz- und Staubentwicklung waren hier bei der Arbeit der hydraulischen Zange eine große vorgehängte Matte und ein Wasserstrahl im Einsatz.

Zum Schutz der Passanten ist das ganze Anwesen mit einem weit in die Fußgängerzone hineinragenden Bauzaun umgeben, der zu einer spürbaren Engstelle in der stark frequentierten Einkaufsmeile führt.

Wie die Immobiliengesellschaft der LBBW mitteilt, kommt in Abstimmung mit der Stadt für den Rückbau der weiteren Geschosse nun weiteres großes Gerät in Form eines Hydraulikbaggers zum Einsatz. Der Schutz der direkten Anwohner, die vorab über das weitere Vorgehen informiert wurden, wird mit Gerüsten und Schutzvorhängen gewährleistet.

Mit Rücksicht auf die Anwohner und den Fußgängerverkehr in den Planken und in den Seitenstraßen werden zwischen Weihnachten und Neujahr sowie am 4. Januar 2014 keine lärm- und staubintensiven Arbeiten durchgeführt. Im Februar 2014 soll der oberirdische Rückbau dann abgeschlossen sein.

Um die Pläne der LBBW zum Abriss des "Barockhauses" und einem Neubau im "modernen" Stil hatte es in der Quadratestadt heftige Auseinandersetzungen gegeben (wir berichteten wiederholt). Die Immobiliengesellschaft der Bank hatte schließlich eingelenkt und einen völlig neuen Planentwurf beauftragt, der wieder einen Neubau in der Erscheinung eines barocken Stadtpalais aus dem 18. Jahrhundert vorsieht. Dieser wird allerdings höher und größer als der Vorgängerbau und zugeschnitten für die künftige Nutzung sein.

Vorgesehen sind für den Handel im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss 2400 Quadratmeter Fläche, dazu kommen im 3. und 4. Obergeschoss 1000 Quadratmeter für Büros.

Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2015 vorgesehen.