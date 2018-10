Von Gerhard Bühler

Lange hat es gedauert, nun aber nimmt der Umbau im ehemaligen Prinz-Haus im Quadrat T 1 Gestalt an. Der Einbau der Glasfassade mit großen Fensterflächen steht unmittelbar bevor, im Inneren der einstigen Bauruine sind die Ausbauarbeiten weit fortgeschritten. In den vergangenen Tagen wurden bereits die Rolltreppen angeliefert, die künftig die Kunden in die oberen Stockwerke befördern sollen. Auch der Eröffnungstermin steht inzwischen fest. Ende September wird der Sportartikelhändler Decathlon hier die lang ersehnte Eröffnung feiern.

Wie es im einstigen Prinz-Haus schon fast Tradition ist, ging auch der Umbau zum Handelshaus für Decathlon alles andere als glatt über die Bühne. Den Totalumbau für den Handel hatten irische Investoren 2007 nach dem Kauf des Hauses schon einmal geplant. Die damalige Fassade wurde abgerissen, das gesamte Innere des Gebäudes entfernt bis auf das nackte Stützenskelett aus Eisen und Beton. Der Versuch, die rund 4800 Quadratmeter vorhandene Verkaufsfläche für den Einzelhandel zu vermarkten, schlug jedoch fehl. Übrig blieb für die nächsten Jahre eine hässliche Bauruine. Danach waren Pläne, das Haus zum Hotel umzubauen, im Zuge der Finanzkrise gescheitert.

Groß war daher die Erleichterung der umliegenden Geschäfte wie der Stadtverwaltung, als 2012 der französische Sportartikelhändler Decathlon auf den Plan trat, um hier seine erste Filiale in einer Innenstadt zu errichten. Dass für Decathlon die neuen Rolltreppen an anderer Stelle, nämlich an der Gebäudeaußenseite eingebaut werden sollten, geriet unversehens zum Problem. Die Statik des rund 100 Jahre alten Gebäudes, eines der ersten Kaufhäuser in Mannheim im damals neuen Stahlskelettbau, ließ dies nicht zu. In einer aufwendigen Aktion mussten Fundamente und Stützen verstärkt werden.

Ab Ende vergangenen Jahres ging der Innenausbau dann aber zügig voran. Im völlig ausgeräumten Gebäude war mit Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektrik die gesamte Haustechnik zu erneuern. "Der Innenausbau läuft gut, zeitlich sind wir wegen der Fundamentarbeiten aber etwas hinterher", informiert der beauftragte Mannheimer Architekt Klaus Götz. "In den vergangenen Nächten wurden die letzten Teile der Rolltreppen angeliefert, derzeit ist die Glasfassade an die Reihe", sagt er zum aktuellen Stand.

Für die rund 25 Meter langen Rolltreppen an der Gebäudeseite mussten neue Öffnungen in die Decken geschnitten werden. Die gesamte Haustechnik sitzt oben unter dem Dach. Im Untergeschoss, wo eine Diskothek einziehen soll, werde derzeit noch an Lüftung, Klimaanlage und Sanitärbereich gearbeitet, sagte Götz. Vom Erdgeschoss bis ins dritte Obergeschoss will Decathlon künftig auf 4000 Quadratmetern seine Sportartikel präsentieren. "Die Übergabe an Decathlon erfolgt im Mai", sagt der Architekt zum Zeitplan. Danach erfolgt die weitere Einrichtung in Eigenregie mit Möbeln und Waren.

"Mit dem Umbau der Immobilie in ein attraktives Einzelhandelsobjekt wird die Innenstadt als Einkaufstandort weiter gestärkt. Wir gehen davon aus, dass die umliegenden Einzelhandelsgeschäfte in der Breiten Straße hiervon profitieren werden", begrüßt Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch das Engagement des Investors.

Der obere Bereich der Breiten Straße hatte unter der Schließung von Karstadt 2008 und dem Rückgang der großen Kundenströme gelitten. Der Effekt des "Downtradings" mit dem Auszug von Fachgeschäften und der Ansiedlung von Billigläden machte sich breit. Mit der Eröffnung von mömaX 2011 an der Stelle des abgerissenen Karstadt-Hauses verbesserte sich die Situation für den Einzelhandel, die Ansiedlung von Decathlon bedeutet nun einen weiteren Gewinn.