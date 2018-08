Im Bereich der privat betriebenen Wasserskianlage am Rheinauer See war die Wasserqualität schon immer sehr gut. Probleme bereitet nur der öffentlich zugängliche Strandabschnitt. Foto: vaf

Von Harald Berlinghof

Die Stadt Mannheim möchte nicht zum letzten Mittel greifen, um die Wasserqualität am öffentlich zugänglichen Bereich des Rheinauer Sees zu sichern. Man plant gegenwärtig keine Einzäunung und Bewirtschaftung des öffentlichen Strandabschnitts. "Wir möchten eine der wenigen frei zugänglichen Badestellen in Mannheim erhalten", erklärt Holle Engler-Thümmel, Leiterin des städtischen Fachbereichs Gesundheit in Mannheim.

Gegenwärtig gibt es nach Ansicht der Fachbereichsleiterin auch keinen Anlass dafür, weil die jüngsten Wasserproben am öffentlichen Badestrand des Rheinauer Sees "unauffällig" waren. Im vergangenen Jahr war der nördliche Teilbereich des Sees bezüglich der Wasserqualität mit "mangelhaft" gekennzeichnet worden. Im südwestlichen Teilbereich, wo sich der bewirtschaftete Strand und die Wasserskianlage befinden, war die Wasserqualität immer sehr gut.

Der Rheinauer See und der Vogelstangsee werden in der Badesaison 14-tägig vom Fachbereich Gesundheit geprüft, der unproblematische Stollenwörthweiher nur im vierwöchigen Rhythmus. Am Rheinauer See wird an zwei Stellen geprüft. Es gibt Überlegungen, die Beprobung am bewirtschafteten Strand ebenfalls auf einen vierwöchigen Rhythmus auszudehnen, weil dort keine Probleme existieren.

Dort herrschen ein komplettes Fütterungsverbot für Wasservögel und ein Verbot für Hunde, das von dem Besitzer der Wasserski-Anlage überwacht wird. An dem öffentlich zugänglichen Strand-Abschnitt nehmen es die Badegäste damit allerdings nicht so genau. Die Toiletten-Anlagen sind ein Stück entfernt, Abfall bleibt liegen, auch Hunde gehen ins Wasser. Die Stadt Mannheim möchte mit einem neuen Schild, auf dem die Badeverordnung nachgelesen werden kann, die Nutzer sensibilisieren.

Eine Nichteinhaltung der Verbote gilt als Ordnungswidrigkeit und wird auch vom kommunalen Ordnungsdienst als solche geahndet, betont Klaus Schwennen vom Fachbereich Grünflächen und Umwelt. Die Stadt werde sich auch vermehrt um die Abfallentsorgung kümmern und zusätzliche Abfallkörbe aufstellen, so Werner Knon vom Fachbereich Abfallwirtschaft. Eine externe Firma, so Knon, reinigt täglich an Wochentagen und gelegentlich auch an Wochenenden den Strand. Das Wichtigste sei aber die Einhaltung des Vogel-Fütterverbots, meint Schwennen.

Die unvermeidlichen Hinterlassenschaften der Vögel werden so weit möglich vom Strand entfernt, und kürzlich habe man den Sand im Strand-Bereich ausgetauscht. Essensreste der Grillpartys dürften nicht liegen bleiben, weil auch das zur Vermehrung der Wasservögel führe. "Letztlich ist es das Nutzerverhalten, das Auswirkungen auf die Wasserqualität hat.

Es geht darum, die Wasserqualität zu sichern und letztlich ein Badeverbot an diesem Strand-Abschnitt zu verhindern", so Engler-Thümmel.