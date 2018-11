Die Coleman Barracks im Mannheimer Norden sind mit über 200 Hektar die größte Mannheimer Konversionsfläche. In einer dreiteiligen Gesprächsreihe will die Stadt zusammen mit der Bürgerschaft ausloten, welche Nutzungen künftig dort möglich sein werden. Foto: vaf

Von Gerhard Bühler

Die Coleman Barracks im Mannheimer Norden sind mit über 200 Hektar die größte Mannheimer Konversionsfläche. Bereits im vergangenen Jahr wurden in einem Workshop mit politischen Vertretern, Institutionen und Bürgern Leitideen und Nutzungsvorschläge für das Areal erarbeitet. In einer dreiteiligen Gesprächsreihe sollen diese Ideen weiter gemeinsam mit der Bürgerschaft diskutiert werden. Beim ersten Treffen stand das Siedlungsprojekt "Öku-Dorf Scarra", Mehrgenerationenwohnen, ein Demenz- dorf sowie das Geschichtsprojekt ZeitStrom im Mittelpunkt.

"Wir gehen davon aus, dass wir Ende des Jahres das Coleman-Gelände frei haben werden, das dann aber erst einmal an die Bundesanstalt für Immobilien (BImA) übergeht", schickte der städtische Konversionsbeauftragte Dr. Konrad Hummel am Gesprächsabend ein paar Rahmendaten vorweg. Von der klassischen Stadtplanung sei man allerdings noch weit entfernt, betonte Hummel. Hier gehe es darum, die Bürger zu beteiligen und ihre Interessen zu kanalisieren. Vorgesehen sind noch zwei Gesprächstreffen zu weiteren Themen, im Oktober soll dann ein Workshop konkretere Aufträge an die Stadtverwaltung formulieren.

Im ersten Treffen mit rund 70 interessierten Bürgern ging es gleich mehrmals um das Thema "Gemeinschaftliches Wohnen" in einer älter werdenden Gesellschaft. Unter dem Namen "Öku-Dorf Scarra" verbirgt sich ein Projekt des gemeinschaftlichen Wohnens, das im Mannheimer Norden auch aus Kirchengemeinden und der Diakonie heraus Unterstützung fand. "Öku" steht hier für Ökumene. "Scarra" geht auf den keltischen Namen für Scharhof zurück. In dessen Nähe soll das "Dorf" mit 300 Wohneinheiten für 800 Bewohner angedockt werden. Stichworte sind "altersgerecht, barrierefrei und energieeffizient". Zur Realisierung bevorzugt wird ein Genossenschaftsmodell.

In eine ähnliche Richtung geht der allgemeine Vorschlag des Mehrgenerationenwohnens auf Coleman. "Soziallotsin" Sabine Seifert, beruflich in der Altenpflege tätig, stellte dazu das Beispiel des "Generationenhofs" Landau, einer Wohngemeinschaft mit einer bezahlten Pflegekraft vor. Die Idee eines "Demenzdorfes" knüpft an das niederländische Vorbild "De Hogeweyk" an. Hier leben 150 demente Menschen in 23 Häusern nach verschieden wählbaren Lebensstilen. Das Konzept sei umstritten, räumte Referent Walter Werner ein. Auch sei die Finanzierung hierzulande schwierig.

Als Teil des Projekts "ZeitStrom", das aus drei verschiedenen Teilprojekten auf Coleman-, Benjamin Franklin- und Spinelli-Gelände besteht, stellte Winfried Rosendahl von den Reiss-Engelhorn-Museen für Coleman die Idee eines Naturzeit-Erlebnisparks vor. "Der Oberrheingraben ist eine der erdgeschichtlich interessantesten Regionen, wir könnten hier diese Geschichte erfahrbar machen", sieht Rosendahl eine Mischung aus musealer Inszenierung und Attraktionen im Freigelände. Vorschläge reichen von Mammutfiguren und einer Auerochsenherde bis zu steinzeitlichen Pfahlbauten, einer Römerbrücke oder einem mittelalterlichen Modell-Dorf.

Info: Am 25. Juni um 19 Uhr findet im Gasthof zum Adler in Sandhofen die zweite Veranstaltung der Beteiligungsreihe statt. Unter dem Titel "Die Weite bei Sport und Freizeit erleben" werden unter anderem Konzepte für Golf- und Freizeitanlagen sowie Wassersport auf der Konversionsfläche vorgestellt. Zu der offenen Veranstaltung sind interessierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich über die Ideen und Konzepte zu informieren und sich im Rahmen der Diskussion zu beteiligen.