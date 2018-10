Von Alexander Albrecht

Mannheim. Peter Kurz sieht müde aus. Fast schon niedergeschlagen. Unter seinen Augen haben sich tiefe Ringe gebildet. Am Abend zuvor ist der Aufsichtsrat des Mannheimer Uniklinikums unter seinem Vorsitz zusammengekommen. Die Strapazen der dreieinhalbstündigen Krisensitzung sind dem Oberbürgermeister gestern Mittag noch anzusehen.

Dabei muss Kurz Entschlossenheit ausstrahlen. Eine Fliege im OP-Besteck, unqualifizierte Reinigungsleute, zwei Razzien der Staatsanwaltschaft und ein stark eingeschränktes Operationsprogramm: So kann es im Uniklinikum nicht weitergehen. "Wir wollen verloren gegangenes Vertrauen wiederherstellen und konzentrieren uns darauf, die Mängel schnellstmöglich zu beseitigen", sagt Kurz. Das Ziel: Die Sicherheit in der Hygiene im Sinne der Patienten gewährleisten und die Zahl der Operationen wieder auf das übliche Niveau bringen.

Erste Maßnahmen hat der Aufsichtsrat bereits auf den Weg gebracht. Das Gremium wird eine Kommission auch mit externen Fachleuten einsetzen. Diese soll die Hygieneaffäre aufarbeiten und untersuchen. "Die Kernfrage dabei lautet: Wie kann es sein, dass Hinweise von Mitarbeitern nicht zur Klinikleitung oder zum Aufsichtsrat durchgedrungen sind, sondern in der Organisation versackten", konkretisiert Kurz den Untersuchungsauftrag. Hintergrund ist unter anderem ein Bericht auf "Spiegel Online", wonach Mitarbeiter in einem internen Beschwerde-Forum im Internet auf Missstände in der Zentralsterilisation aufmerksam machen.

Diese Hinweise würden bei einem Klinikumsausschuss landen, klärt der Ärztliche Direktor Frederik Wenz auf. Doch warum ist nichts geschehen? Wenz spricht von komplizierten Vorgängen. Außerdem gäbe es bei rund 70.000 stationären Patienten im Jahr "nur" vier bis sechs Verdachtsfälle für haftpflichtrelevante Infektionen. "Vielleicht ist die Klinikleitung wegen der fehlenden Häufung nicht informiert worden", vermutet Wenz. Kurz sagt, die Suche nach den Verantwortlichen laufe. Zugleich ermutigt er die Mitarbeiter, sich weiter zu melden, wenn etwas falsch läuft - "und wir senden ihnen das Signal aus, allen Hinweisen konsequent nachzugehen".

Eine Mitschuld weist er zurück. Der Aufsichtsrat habe keine Anzeichen für Sauberkeitsmängel gehabt. "Es geht um die Fragestellung der internen Kommunikation." Die Deutsche Stiftung Patientenschutz will das Kontrollgremium hingegen nicht aus der Verantwortung lassen. "Krankenhäuser verdienen nicht durch Qualität, sondern wenn sie die Klaviatur der Ökonomisierung beherrschen", sagt Stiftungsvorstand Eugen Brysch der dpa. Es sei am Aufsichtsrat, hier gegenzusteuern. Das Mannheimer Gremium habe versagt.

Die Informationen der Mitarbeiter über die Defizite hätten auch Alfred Dänzer nicht erreicht, ist sich Finanzchef Eibo Krahmer sicher. Dennoch hat der Klinikgeschäftsführer in der Aufsichtsratssitzung seinen Rücktritt eingereicht. Grund sei die "teils fehlende Vertrauensbasis im Haus", sagt Kurz. Mit Dänzer gehe ein bundesweit anerkannter Fachmann, der stets im Sinne des Klinikums gedacht und gehandelt habe.

Das sehen viele anders, vor allem die Vertreter der Medizinischen Fakultät, die dem 66-Jährigen einen Sparkurs zulasten der Hygienequalität vorhalten. In seiner nächsten Sitzung will der Aufsichtsrat über eine Nachfolgelösung beraten.

Als weitere Sofortmaßnahme soll die Zentrale Sterilgutversorgung direkt bei der Geschäftsführung angesiedelt werden. Außerdem werden die dortigen Mitarbeiter nachgeschult. Während die Reinigungsmaschinen überprüft werden müssen, sind die Sterilisatoren nicht betroffen. Diese Geräte waren erst 2009 für drei Millionen Euro erworben worden. Derzeit werden im Klinikum nur Notfälle operiert, das ist ungefähr ein Viertel des üblichen Pensums. Wann der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden kann, ist indessen noch unklar.

"Wir drehen nach den Beanstandungen des Regierungspräsidiums Karlsruhe jeden Stein zweimal um", sagt Wenz. Franz Metzger, der Leiter der Unternehmensentwicklung, ergänzt: "Wir sind in der nächsten Woche mit einigen Maßnahmen durch, aber dann stehen uns immer noch nicht alle Reinigungsmaschinen zur Verfügung." Unter dem OP-Engpass leidet nicht nur der Ruf der Uniklinik, er hat auch wirtschaftliche Folgen. Metzger schätzt den bisherigen Einnahmenausfall auf zwei bis zweieinhalb Millionen Euro. Bis Ende des Jahres dürfte er "im mittleren einstelligen Millionenbereich" liegen. Laut Metzger lag die Rendite des Klinikums im Geschäftsjahr 2012/13 bei zwei bis drei Prozent. "Da würden andere Unternehmen ihre Rentabilität infrage stellen."