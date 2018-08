Im Vordergrund laufen sich die Regionalliga-Kicker des SV Waldhof die Müdigkeit aus den Knochen, im Hintergrund ragt die neu gestaltete Tribüne des Stadions am Alsenweg empor, das nach einer Aktion der Fans mit Stadtwappen und Waldhof-Logo bemalt ist. Foto: vaf

Von Michael Wilkening

Wenn Matthias Kneller von der jüngsten Aktion spricht, die die Fans des SV Waldhof initiiert und durchgeführt haben, dringt beim Vorsitzenden des Fan-Dachverbandes "Pro Waldhof" in jedem Wort großer Stolz durch. Mit dem "Projekt Alsenweg" haben die Anhänger des Traditionsklubs Farbe ins Spiel gebracht und die Tribüne des Stadions am Alsenweg mit dem Wappen der Stadt und dem Logo des Klubs "verziert". Am Sonntag wurden die Helfer mit einer Ehrentafel gewürdigt, während die schon längst das nächste Projekt planen.

"Es ist Wahnsinn, was hier geleistet wurde", sagt Kneller und blickt auf die knapp 80 Meter lange Wand, die vor wenigen Monaten noch trist und grau war. Inzwischen ist sie bunt und soll ein Symbol für den Klub sein. "Hier treffen sich Bundesliga-Vergangenheit und sportliche Zukunft des Vereins. Das ist das Herz des SVW", erklärt Kneller. 1990 fanden im Stadion am Alsenweg die letzten Bundesligaspiele statt, heute trainieren hier von der Regionalliga-Mannschaft bis zur U7 alle Teams.

Und künftig können sie während der Pausen auf die riesige Wand schauen, die bewusst nicht nur mit den Vereinsfarben, sondern auch mit denen der Stadt bemalt wurde - schließlich gehören der Klub und Mannheim zusammen, soll das Kunstwerk verdeutlichen.

Ausgedacht und umgesetzt hat sich das Ganze der Graffiti-Künstler Daniel Hoffner, der sich vor allem beim Gestalten des Stadtwappens ein kleines "Denkmal" gesetzt hat. Den Löwen sprühte er freihändig auf das Gemäuer und konnte sich bei den anderen Arbeiten auf die Hilfe von etwa 100 Helfern verlassen, die wie er den Verein im Herzen tragen.

Zur offiziellen Einweihung des Kunstwerks waren viele Vertreter der Kommunalpolitik gekommen. Und die Enthüllung der Ehrentafel nahm mit Walter Spagerer ein Mann vor, der sich in seinem Leben vielfach für den Verein einsetzte. Der 96-Jährige ist Ehrenvorsitzender des SVW und wurde kürzlich für 80 Jahre Mitgliedschaft geehrt. "Diese Leistung und dieses Engagement kann man nicht hoch genug bewerten", sagte Spagerer voller Anerkennung.

Den Verein und die Stadt als Eigentümerin des Stadions kosteten die Fassadenverschönerung und die damit einhergehende Sanierung keinen Cent. Die knapp 15.000 Euro, die für Versiegelung, Farbe und Baugerüst nötig waren, sammelten die Organisatoren bei Sponsoren und Fans des Klubs ein.

Die Ehrung nahmen die Geehrten nicht nur als Dankeschön zur Kenntnis, sondern schöpften Motivation aus ihr: Demnächst sollen die alten Kassenhäuschen am Alsenweg mit Waldhof-Legende Sepp Herberger bemalt werden.