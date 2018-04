Von Heike Warlich-Zink

Hartnäckiger Dauerregen, kalter Wind: ideale Wetterbedingungen also für die Eröffnung des großen Indoorspielplatzes im Luisenpark. "Der Einzige in der Region und sehr nachgefragt", so Parkchef Joachim Költzsch. Im letzten Jahr kamen an 45 Tagen fast 40.000 Besucher. Wegen der guten Nachfrage wird der Winterspielplatz in der Ausstellungshalle des Pflanzenschauhauses daher künftig bereits ab der Vorweihnachtszeit angeboten. Bis März können sich Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren in diesem Jahr auch bei Regen, Eis und Schnee austoben.

Bevor die große Spielfläche gestern freigegeben wurde, unterzogen Jungen und Mädchen vom evangelischen Kindergarten der Thomasgemeinde in Neuostheim das Ganze einem eingehenden Praxistest und zückten Eimer und Schaufel. Zwar waren die meisten von ihnen schon einmal hier, allerdings zeigt sich der Winterspielplatz jedes Jahr in neuer Gestaltung. Dieses Mal haben die Azubis Brenda Bor und Maik Krüger gemeinsam mit dem Ausstellungsteam den Indoorspielplatz geplant. Mittelpunkt ist "Kibitz", ein großes Spielgerät, das nicht nur wegen seines Namens gut in die Parklandschaft passt. Es bietet die Möglichkeit zum Hangeln, Klettern und Rutschen.

Die Konzentration auf ein großes Spielgerät hat zugleich den Vorteil, eine große, zusammenhängende Sandfläche anbieten zu können. Etwas, das die Kinder sehr lieben, so die Erfahrung der letzten Jahre. 170 Tonnen Sand wurden dafür in die Ausstellungshalle gefahren, damit die kleinen Besucher sowohl tiefe Löcher graben als auch hohe Burgen bauen können. Sand, der laut dem kommissarischen gärtnerischen Leiter, Stefan Münch, hinterher für die Aufwertung der Rasenflächen im Park weiterverwendet wird. Das Spielgerät selbst ist eine Leihgabe einer Firma aus Kreuzwertheim. Ob es hinterher im Park bleiben kann, hängt letztlich von den Finanzen ab.

"Wir wissen, dass viele Menschen extra wegen des Winterspielplatzes kommen", unterstreicht Költzsch die Bedeutung dieses Angebots für den Park.

Info: Der Winterspielplatz im Pflanzenschauhaus ist ab sofort bis 16. März geöffnet. Im Januar von 10.30 bis 18.30 Uhr, im März von 10 bis 20 Uhr.