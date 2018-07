Von Jan Millenet

Ein röhrender Hirsch starrt von der Bühne herunter. Er prangt auf einer gemusterten Tapete, wie man sie aus alten DDR-Filmen kennt. Die Bühnenteile, auf denen die Tapete klebt, haben irgendwie Ähnlichkeit mit der Berliner Mauer. Und plötzlich ertönt eine Stimme: "Da hätte ich gerne, dass die Band nacheinander einsteigt. Das darf ruhig rumpelig sein." Das Ensemble des Kulturhauses Capitol beginnt von vorne mit einem Lied. Regisseur Georg Veit schaut kritisch, aber zufrieden. Die Proben zur neuen Eigenproduktion "Heldenzeit" verliefen gut. Ebenso die Premiere bei vollem Haus. Und plötzlich ergeben auch der Hirsch und die Tapete einen Sinn - typisch deutsch. Und das ist auch die Musik, die in "Heldenzeit" im Vordergrund steht.

"In dieser Form gibt es diese Liedzusammenstellung noch nicht", sagte Regisseur Veit an einem der letzten Probentage. Und genau das sei das Spannende an der Geschichte. Herbert Grönemeyer, Marius Müller-Westernhagen, Rio Reiser, Konstantin Wecker, BAP, "Die Fantastischen Vier", Xavier Naidoo, Nina Hagen. Dies sind nur einige Namen, die in "Heldenzeit" aufeinandertreffen.

Nein, nicht in chronologischer Abfolge. Das wäre langweilig. "Da trifft BAP auf Wolf Biermann oder Wecker auf "Die Ärzte", so Veit. "Da werden Songs verschoben: ,Kristallnacht' von BAP wird auf die Stasi bezogen." Und wie wird das gemacht? Indem die Lieder inszeniert werden. Mit Kostümen und einer Tänzerin.

"Wir könnten zwar ein reines Konzert machen, aber wir wollen den Kern der Songs herausstellen", erklärt der Regisseur weiter. Als Thema ziehe sich, das bietet sich an, die Teilung durch die Aufführung. Nicht nur die deutsch-deutsche Teilung, auch die Teilung durch die Liebe oder Ähnliches wird angesprochen. "Thema ist aber auch, wie das Ganze gekittet wird. Beispielsweise die Generation ,Klinsmann', die wieder mit wehenden Deutschlandfahnen durch die Straßen zieht."

Es sei aber kein Theaterstück, so Veit. Die Musik spielt die Hauptrolle, die gespielten Szenen kreieren Bilder, die Gäste dürfen mitsingen, sich erinnern, sich berühren lassen. Und überraschen, denn reines Nachspielen der Lieder wie die angesprochene "Kristallnacht" oder "Musik, nur wenn sie laut ist", "TV Glotzer", "Alkohol", "20.000 Meilen über dem Meer" und "Hinterm Horizont" beispielsweise ist passé. Das Capitol-Ensemble, für seine Professionalität schon lange bekannt, bringt sich mit in die Songs hinein. BAP auf Hochdeutsch zum Beispiel verändert den Charakter, schafft Besonderheit.

Die Auswahl der Lieder war nicht einfach. "Es ist ein wahnsinniges Spektrum an deutscher Musik", sagt Veit. "Wo fang ich an, wo hör ich auf?" Fast ein Jahr habe alles in allem die Vorbereitung gedauert. Für die Proben wurden hingegen nur etwa drei bis vier Wochen anberaumt, da sich die Künstler vieles in Heimarbeit angeeignet haben, aber auch schon lange zusammenspielen.

Apropos: Mit den Sängern Sascha Krebs, Katja Friedenberg, Daniel Würfel und der Tänzerin Nina Ungerer stehen Künstler auf der Bühne, die sich zum Großteil schon bei diversen vorherigen Capitol-Produktionen einen Namen und Freunde gemacht haben. Auch der musikalische Leiter Frank Schäffer und die Choreografin Doris Marlis sind keine Unbekannten der Mannheimer Kunstszene mehr.

Musikfans können sich auf einen außergewöhnlichen Musikabend im Capitol freuen. Es wird ein druckvoller, aber auch poetischer und nachdenklicher Abend, wie Veit verspricht.

