Von Harald Berlinghof

Mannheim. Er kommt in einer schwarzen Mercedes-Limousine mit Stuttgarter Kennzeichen und eigenem Fahrer. Fast ministrabel. Im Fond des Wagens sitzt, hinter getönten Scheiben nur schwer zu erkennen, ein Mann mit strohgelbem Haar und tiefschwarzer Brille. Es ist Heino! Der wandelbare Sänger, der es von der Volksliedschnulze à la "Schwarzbraun ist die Haselnuss", die er einst bei Dieter Thomas Hecks ZDF-Hitparade zum Besten gab, zum gemeinsamen Auftritt beim Heavy-Metal-Festival in Wacken mit der Band Rammstein gebracht hat. Oder anders gesagt: von "Blau, blau, blau ist der Enzian" zur rockigen Neukomposition "Schwarzer Enzian".

Damit hat er sich den Respekt vieler junger Leute erworben. "Heute ist mein Publikum 45 Jahre jünger als damals", sagt er mit seiner bekannt tief-sonoren Stimme. Und vermutlich auch 45 Jahre jünger als er selbst. Der 76-Jährige lächelt. Heino ist auf Werbetour für seine Deutschlandtournee, die am 9. Oktober auch in der Alten Seilerei in Mannheim Station macht (Karten bei allen RNZ-Geschäftsstellen).

Ganz in schwarz steigt er aus dem Auto und ist sofort im Marketing-Modus angekommen. Er posiert mit weit ausgebreiteten Armen vor den Kameras nach dem Motto "Seid umschlungen, Millionen" und zeigt die Faust mit seinem gewaltigen Totenkopfring am Finger. Immerhin geht er auf Jubiläumstour. Seit 50 Jahren steht Heino nun schon auf der Bühne. Stets Auge in Auge mit seinen Anhängern, stets angefeindet und gering geschätzt von seinen Gegnern. Mit der "Schwarz blüht der Enzian"-Tour will er die Alte Seilerei rocken. Ein paar Bläser und drei Sängerinnen holt er sich dazu. "Jeden Abend gibst du Vollgas mit fast 77. Und das geht seit 50 Jahren so. Jedes Jahr eine Tournee", sagt Heino. Mit 18 hat er sich entschieden, Musik zu machen. Zuvor hatte er eine Bäckerlehre absolviert. "Ekelhaft, das frühe Aufstehen", meint Heino. "Aber Mutter wollte, dass ich etwas Richtiges lerne". Dann hat er doch Musik studiert. Ist in der Schlager- und Volksmusikecke gelandet und war lange zufrieden damit.

"Als ich dann, abgestempelt als alter Volksmusikfuzzi, zu meinem Promoter ging und die Idee mit diesem Cover-Album mit Rockmusik vorbrachte, hat der mich zuerst gefragt, wer das kaufen soll. Ich habe es dann doch durchgekriegt, und es war richtig. Das Album ging ja ab wie Schmidt’s Katze", bemüht der Düsseldorfer eine geläufige Redewendung.

Anfeindungen von seinen früheren Fans kennt er nicht. Auch wenn die sich sicherlich verwundert die Augen gerieben haben, als ihr Heino plötzlich mit schwarzen Totenkopf-Jeans in Wacken auftauchte. "Meine echten Fans von früher sind auch meine Fans heute geblieben. Weil sie halt einen guten Geschmack haben", sagt Heino und grinst. Die nächste Platte könnte Cover-Versionen von deutschen und internationalen Rocktiteln enthalten. "Vielleicht schreibt ja der Dieter Bohlen auch mal einen Song für mich", meint er. "Ich bin schließlich nicht im Zeitdruck".

Schließlich signiert er ein überdimensionales Tourplakat, das zugunsten des Projekts Freezone versteigert werden soll. Deren Mitarbeiter kümmern sich um Jugendliche und junge Erwachsene, die auf Mannheims Straßen leben.