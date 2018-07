Das Haus des Jugendrechts in Ludwigshafen gibt es schon seit ein paar Jahren. Foto: vaf

Von Gerhard Bühler

Der Wunsch besteht seit Langem, jetzt werden die Pläne für ein "Haus des Jugendrechts" in Mannheim konkreter. Bei seinem kürzlichen Besuch in der Quadratestadt stellte der baden-württembergische Justizminister Rainer Stickelberger sein Konzept für eine solche Einrichtung vor, die sich in Ludwigshafen und Stuttgart schon seit einigen Jahren bewährt hat. Dabei arbeiten Polizei, städtische Jugendhilfe und Staatsanwaltschaft unter einem Dach eng zusammen, um auf Straftaten Jugendlicher möglichst angemessen und schnell reagieren zu können und ein weiteres "Abgleiten" zu verhindern. Die passenden Räumlichkeiten sind gefunden, geplant ist der Start für 2015.

Wie Justizminister Rainer Stickelberger bei der Diskussionsveranstaltung "Talk am Fluss" betonte, habe sich die Landesregierung bewusst für die Bewerbung Mannheims entschieden, da die Verantwortlichen vor Ort, bereits intensiv zusammenarbeiteten und schon lange viele innovative Ideen entwickelt hätten, wie "kriminelle Karrieren" bereits im Ansatz gestoppt und Kinder und Jugendliche in sozialen Problemverhältnissen erreicht werden könnten. In Mannheim sei bereits hervorragende Vorarbeit für eine gut funktionierende Struktur geleistet worden.

Das Besondere eines "Haus des Jugendrechts" ist die unmittelbare Nachbarschaft von Polizei, städtischer Jugendhilfe und Staatsanwaltschaft unter einem Dach. "Die Zusammenarbeit setzt früher ein, das Jugendamt erfährt früher von Gefährdungen Jugendlicher und kann auch früher eingreifen", berichtet die für Jugendschutz zuständige Oberamtsanwältin Sylvia Transier von der Mannheimer Staatsanwaltschaft von guten Erfahrungen. Bisher sei ein so früher Austausch nur punktuell erfolgt, nun soll er die Regel werden.

In Ludwigshafen hat sich die Verfahrensdauer von der Aufnahme eines Falls bei der Polizei bis zur Abverfügung der Staatsanwaltschaft um durchschnittlich drei Monate reduziert. Bei Anklageerhebungen hat sich die Verfahrensdauer sogar um neun Monate verkürzt. Ähnliche Effekte zeigen sich auch an der Schnittstelle zur Jugendhilfe. "Vom Eingang der Meldung bei der Polizei bis zur Information des Jugendamtes hat sich die Verfahrensdauer von sechs auf drei Monate reduziert. So beginnt eine Maßnahme im Durchschnitt nach vier Monaten, vorher waren es knapp acht", berichtet der Mannheimer Oberstaatsanwalt Andreas Herrgen von deutlichen Zeitgewinnen.

Als passende Immobilie für das kommende Haus des Jugendrechts wurde ein ehemaliges Sparkassengebäude in der Schwetzingerstadt angemietet. Derzeit laufen hier die Umbauarbeiten, im Jahr 2015 soll die neue Einrichtung ihren Betrieb aufnehmen. Neben den Büros für die Mitarbeiter von Jugendhilfe, Polizei und Staatsanwaltschaft sind hier auch Räume für Gruppenarbeit vorgesehen, etwa soziale Trainingskurse oder Anti-Gewalttraining für straffällig gewordene junge Menschen.

Die letzte zur Verfügung stehende Mannheimer Kriminalstatistik für das Jahr 2012 weist als Tatverdächtige 290 Kinder, 1068 Jugendliche und 1186 Heranwachsende aus (gegenüber 9053 Erwachsenen). Die Zahlen sind im Vergleich zum Vorjahr weiter rückläufig und markieren den niedrigsten Stand seit zehn Jahren. Der Schwerpunkt der Jugendkriminalität liegt im Diebstahlsbereich.