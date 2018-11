Mannheim. Weil die Stadt Mannheim demnächst neue Fahrradbügel am Hauptbahnhof aufstellen wird, muss der Bahnhofsvorplatz aufgeräumt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden dazu in den kommenden Wochen zurückgelassene, fahruntaugliche Fahrräder in einer gezielten Aufräumaktion durch die Abfallwirtschaft entfernt. Diese Fahrräder werden zuvor mit einer Banderole gekennzeichnet und müssen dann innerhalb von vier Wochen bewegt werden. Andernfalls werden sie entfernt und danach sechs Monate lang aufbewahrt. Gegen Nachweis des Eigentums können Besitzer ihre abgeschleppten Drahtesel wiederbekommen. Nicht abgeholte Fahrräder werden entsorgt. Die Behördennummer 115 gibt Auskunft über den Verbleib vermisster Fahrräder.