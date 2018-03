Von Annegret Ries

Mannheim. Bei guter wirtschaftlicher Konjunktur haben die Sozialgerichte weniger zu tun, weiß Jörg Herth, Präsident des Sozialgerichts Mannheim. Belegt wird dies durch die Zahl der Verfahren, die in diesem und im vergangenen Jahr bei dem Mannheimer Gericht eingingen.

Spitzenreiter bei den Klagen sind nach wie vor Auseinandersetzungen wegen Arbeitslosengeld II, bekannt als Hartz IV. 2014 gingen dazu beim Sozialgericht Mannheim 1412 Klagen ein, im vergangenen Jahr waren es 1251. Dabei gehe es um die ganze Bandbreite der mit Hartz IV verbundenen Probleme, wie etwa Sanktionen des Jobcenters oder Kosten der Wohnung, berichtete Rolf Mack, Sprecher des Sozialgerichts gestern bei einem Pressetermin. Mit 855 Klagen in diesem und 820 Klagen im vergangenen Jahr steht Rentenversicherung und Altershilfe für Landwirte an zweiter Stelle der Themen, mit denen sich die Richter des Mannheimer Sozialgerichts beschäftigen müssen. Es folgen Schwerbehindertenrecht, Krankenversicherung und Arbeitslosenversicherung.

Besonders nach der Einführung von Arbeitslosengeld II "sind wir viele Jahre im Hamsterrad gelaufen", blickte Herth zurück. "Jetzt sind wir in einem etwas ruhigeren Fahrwasser", kommentierte Herth, dass im vergangenen Jahr mit 3855 Verfahren dem Sozialgericht erstmals weniger Klagen vorgelegt wurden, als in den Jahren zuvor. In diesem Jahr sei die Entwicklung etwa gleich wie im vergangenen Jahr. 2015 waren bis 30. Juni 1874 Neueingänge zu verzeichnen, in diesem Jahr waren es im gleichen Zeitraum 1831.

So bleibe etwas Zeit, den Altbestand an Verfahren abzubauen. Ende 2014 waren am Sozialgericht Mannheim insgesamt 2819 unerledigte Verfahren anhängig, Ende 2015 waren es noch 2640. Insgesamt haben die 17 Richter, die auf 14,3 Stellen an dem Mannheimer Gericht tätig sind, im vergangenen Jahr 4033 Verfahren erledigt. Davon 2070 in der ersten Jahreshälfte. In der ersten Hälfte dieses Jahres wurden 1964 Verfahren bearbeitet.

Durchschnittlich seien pro Richterstelle im vergangenen Jahr 282 Verfahren bearbeitet worden. Das sei auch deshalb möglich gewesen, weil das Justizministerium im Gegensatz zu früher frei werdende Stellen schnell wieder besetze, lobte Herth.

Die Richter des Sozialgerichts müssen zudem immer häufiger darüber entscheiden, ob jemand selbstständig oder abhängig beschäftigt ist. Bei abhängig Beschäftigten müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Sozialversicherung zahlen. Die Rentenversicherungen würden zunehmend strenger prüfen, ob die Kriterien für Selbstständigkeit gegeben sind. Wenn die Rentenversicherung der Auffassung ist, dass dies nicht der Fall ist, klagten Arbeitgeber oder Arbeitnehmer häufig dagegen.

Im Januar 2018 hält beim Sozialgericht die elektronische Akte Einzug, dies bedeutet, dass der Schriftverkehr weitgehend digital geführt wird und es keine Akten aus Papier mehr geben soll. "Bürger können sich aber weiterhin schriftlich an uns wenden", betonte Herth. Auch das Platzproblem des Sozialgerichts am Standort in P 6, 20-21 könnte bald gelöst sein. Derzeit würden Verhandlungen über die Anmietung weiterer Räume geführt.