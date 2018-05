Von Simon Michaelis

Mit "Happy" hat Pharrell Williams dem Winter einen Sommerhit geschenkt. Das 24-stündige Musikvideo des 39-jährigen Liedtexters dreht sich in Endlosschleife und brachte zuerst die Menschen in Los Angeles dazu, auf den Straßen zu singen und zu tanzen. Video und Melodie waren so ansteckend, dass die Idee inzwischen weltweit verschiedene Städte ergriffen hat. Auch Mannheim. "Meine Freundin Verena Kleinmann und ich hatten vor zwei Wochen die Kölner Version gesehen und dachten: Das müssen wir auch machen", sagt Elena Engel, Marketing-Managerin eines regionalen Radiosenders. Ihren Sender hatte sie schnell überzeugt. Freundin Verena Kleinmann stellte den Kontakt zur Mannheimer Tanzschule Gio Dancestudio her. Ein Treffen mit Tanzlehrer Gionni Battista machte eine runde Sache daraus.

Am nächsten Tag traf man sich mit Tänzern und Stevo Balboa, der das Video drehte und in kürzester Zeit schnitt. Zeit für eine ausgeklügelte Choreografie war keine. "Das haben wir alles ganz spontan vor Ort gemacht", sagt Battista. Zu professionell sollten die Tanzszenen ohnehin nicht aussehen, er wollte vielmehr Emotionen transportieren. Zehn Stunden war die Mannschaft ganz "happy" in den Quadraten unterwegs. Tanzen vor dem Wasserturm, dem Schloss, im Bahnhof, in der Straßenbahn, auf den Planken oder über die Kurt-Schumacher-Brücke. Battista: "Wir wollen mit dem Video unsere Stadt präsentieren; zeigen, wie schön Mannheim ist. Und das verbunden mit einem positiven Gefühl." Das sei für ihn auch die Botschaft: Sei "happy" in der Stadt, in der Du lebst.