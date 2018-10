Der Bauern- und Handwerkermarkt lockt in den Herzogenriedpark. Foto: vaf

Von Volker Endres

Imker, Winzer, Pilzexperten - an diesem Wochenende ist der Herzgenriedpark noch ein kleines bisschen naturverbundener als ohnehin schon. Zum 13. Churpfälzer Handwerker- und Bauernmarkt präsentieren rund 80 Aussteller bis Sonntag ein Schaufenster in die Welt von duftendem Bauernbrot und duftigen Tieren.

"Mama, tut das dem Schaf nicht weh?" - der sechsjährige Kevin will es ganz genau wissen, als er Karl-Heinz Krug aus Neustadt zusieht, wie der in wenigen Minuten die Wolle von einem der Schafe trennt. Mutter Stefanie kennt sich aus: "Bestimmt nicht. Es tut Dir ja auch nicht weh, wenn Du mal die Haare geschnitten bekommst." Nicht nur die Schurvorführungen bei dem Schäfer, der für das frisch geschorene Endergebnis sogar Applaus und ein "Bäh" des Kunden erntet, sind ein echter Hingucker. Veranstaltungsleiter Wolfgang Adrian hat wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt.

Los geht es direkt am Parkeingang, wo die Gäste von einer drei Meter hohen, fröhlichen Kuh willkommen geheißen werden. "Wir verköstigen in jedem Jahr rund 10 000 Besucher mit leckeren Bauern- und Winzerspezialitäten", sagte Adrian. Deftige hausgemachte Wurstspezialitäten aus dem Odenwald gehören dabei ebenso dazu, wie frisch geräucherte Forellen, Produkte aus der Ziegenkäserei, feine Öle, Senf oder auch Balsamicoessig. Und für den Durst gibt es Bier aus der Hausbrauerei oder auch mal einen Schluck Honigwein.

Wie bei jeder großen Parkveranstaltung kommen auch Kinder beim Handwerker- und Bauernmarkt auf ihre Kosten. Egal ob bei der Fahrt mit dem Spielzeugtraktor, beim Armbrustschießen oder im Streichelzoo. Auch hier spielen zunächst einmal Schafe eine tragende Rolle, aber auch das knuffige Norwegerpferd mit seinem Fohlen oder die beiden langhaarigen Highlandrinder sind ein echte Hingucker für die Stadtkinder. Die Ausstellung der Kaninchenrassen ist aber auch für die weniger Mutigen ein Erlebnis.

Der Begriff des Handwerks ist hingegen im Park ein wenig weiter gefasst. Klar, es gibt sie, die traditionellen Berufe. Filzer oder auch die Heidelberger Polsterei. Vieles ist aber auch Schmuck und Naturkosmetik oder interessante Verzierung für Hof und Garten. Alles in allem ist Werner Adrian mit der Auswahl aber in jedem Fall zufrieden: "Im Großen und Ganzen haben wir wieder eine schöne Auswahl, wie in den Jahren zuvor." Er rechnet deshalb auf dem weitläufigen Markt rund um die Multihalle wieder mit "drei schönen Tagen." Und ein wenig weihnachtlich wird es dabei auch schon. Immerhin hat sich auch die Odenwälder Lebkuchenbäckerei angesagt.

Fi Info: Handwerkermarkt Herzogenriedpark heute und morgen.