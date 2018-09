haz. Was macht eigentlich ein Mechatroniker? Wie werde ich Elektroniker? Und was muss ein Bäcker tun, um ein richtig gutes Brot zu backen? Junge Menschen, die sich beruflich orientieren oder auch einfach mal hinter die Kulissen eines Betriebes blicken möchten, können die Osterzeit hierfür nutzen: Dann bieten das Technoseum und die Handwerkskammer Mannheim das zweitägige Entdeckerpraktikum an.

Auf dem Programm steht jeweils ein Tag im Technoseum, bei dem theoretische Kenntnisse vertieft und praktische Übungen im Laboratorium durchgeführt werden. Den zweiten Tag verbringt der Praktikant in einem Mitgliedsbetrieb der Handwerkskammer und schaut Gesellen wie Meistern über die Schulter. Das Angebot findet am 14. und 15. April statt und richtet sich an Schülerinnen und Schüler aller Schularten, die derzeit die 8. oder 9. Klasse besuchen. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Bewerbung bis zum 31. März unter www.hwk-mannheim.de notwendig.

So lernen die Teilnehmer beim Modul "Ernährung" Wissenswertes über das Müllerhandwerk an der historischen Getreidemühle im Museum. Außerdem experimentieren sie mit Säuren und Laugen, stellen Brausepulver her, backen Laugenbrötchen und bestimmen den Zuckergehalt von Cola, Orangensaft & Co. Den folgenden Tag verbringen sie dann beispielsweise an der Seite eines Konditors oder Bäckers und lernen den Tagesablauf und die Aufgaben in diesem Beruf kennen.

Wer sich für den Beruf des Elektronikers interessiert, kann sich beim Thema "Automatisierung" erst einmal in der Mitmachausstellung Elementa 3 im Museum an interaktiven Stationen an das Themenfeld im Wortsinne herantasten. Darüber hinaus führt man im Laboratorium Experimente zur Steuerungstechnik und Elektrotechnik durch und konstruiert eine Fabrikstraße in Modellform. Anschließend ist der Kandidat wiederum zum Beispiel bei einem Maschinen- und Anlagebauer oder einem Elektroinstallateur zu Gast.

Ein weiteres Programm widmet sich dem Thema "Bewegung", wobei Versuche zu Getrieben gemacht und Modellautos sowie Ventilatoren konstruiert werden. Am Tag darauf kann man etwa in einer Werkstatt des Kraftfahrzeuggewerbes Praxisluft schnuppern. Wer hingegen Einblicke in "Aufbau und Wirkung von Sensoren" bekommen will, der kann im Museum an Transistoren und Schaltungen tüfteln und anschließend bei einer Firma hospitieren, die Messtechnik herstellt. Vielleicht ist das ja schon der zukünftige Ausbildungsbetrieb? "Wir möchten bei jungen Menschen das Interesse für handwerkliche Berufe und die duale Ausbildung wecken", so Walter Tschischka, Präsident der Handwerkskammer.

Fi Info: Entdeckerpraktium 14. und 15. April. Anmeldung unter www.hwk-mannheim.de.