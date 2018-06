Von Heike Warlich-Zink

Es ist schon ein kleines Abenteuer, ein Studium zu beginnen. Laura Richardt, Sina Bodyneck und Nathalie Prat Kijas geht es da nicht anders. Alle drei haben am Ursulinen-Gymnasium ihr Abitur gemacht - und die 18-jährigen Mannheimerinnen haben noch etwa gemeinsam: Sie sind die ersten in ihrer Familie, die an einer Hochschule studieren werden. Das wiederum war Voraussetzung für die Bewerbung beim Studienkompass. Einem Programm, das Jugendliche zwei Jahre lang unterstützt, um sie mit Workshops, Infoveranstaltungen und Exkursionen über das Studienangebot, Berufsfelder und Finanzierungsmöglichkeiten zu informieren. Hintergrund Initiative Studienkompass Der Studienkompass wird Laura, Sina und Nathalie auch im Studium noch ein weiteres Jahr begleiten. Damit will die in dieser Art in Deutschland einmalige Förderung zum Übergang von der Schule auf die Hochschule dazu beitragen, Studienabbrüche zu vermeiden. Die Initiative wird von der Accenture-Stiftung, der Deutsche Bank Stiftung und der Stiftung der Deutschen [+] Lesen Sie mehr Initiative Studienkompass Der Studienkompass wird Laura, Sina und Nathalie auch im Studium noch ein weiteres Jahr begleiten. Damit will die in dieser Art in Deutschland einmalige Förderung zum Übergang von der Schule auf die Hochschule dazu beitragen, Studienabbrüche zu vermeiden. Die Initiative wird von der Accenture-Stiftung, der Deutsche Bank Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft im Verbund mit Kooperationspartnern getragen. In Baden-Württemberg ist das Projekt neben Mannheim in Stuttgart, Freiburg, Tübingen und Reutlingen aktiv. haz

Soweit die Theorie. Doch wie haben Laura, Sina und Nathalie das Programm in der Praxis erlebt und was hat es ihnen gebracht? "Ein bisschen aufgeregt bin ich schon", sagt Sina, die heute an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg das Studium für Lehramt an Werkreal-, Haupt- und Realschulen aufnimmt. Doch diese Aufregung habe eher damit zu tun, dass ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Prinzipiell fühlt sie sich darauf gut vorbereitet. Das Bewusstsein, sich nach intensiver Vorbereitung für diesen Studiengang entschieden zu haben, gebe Sicherheit. Der Studienkompass habe ihr sehr dabei geholfen, herauszufinden, was sie beruflich machen will, sagt Sina.

Besonders die Workshops mit professionellen Trainern hätten ihnen viel gebracht, sind sich alle drei einig. "Am Ende eines solchen Workshops stand BWL plötzlich ganz vorne", erinnert sich Laura, auf deren Liste darüber hinaus eine Ausbildung zur Fluglotsin oder ein Medizinstudium bei der Bundeswehr gestanden hatten. Jetzt studiert sie an der Dualen Hochschule in Mannheim "BWL - Industrie". Am 1. September hat ihr Praktikum bei Pirelli Deutschland begonnen. Am 7. Januar 2015 beginnt dann das Semester. "Ich habe mich schon gefragt, ob ich das überhaupt kann", sagt Laura. Doch bereits nach der ersten Woche im Unternehmen habe sich das deutlich gelegt. Später einmal kann sie sich eine Tätigkeit im Marketing oder im Vertrieb vorstellen.

Laura hat als erste in der Familie Abitur gemacht. "Meine Eltern freuen sich riesig für mich und unterstützen mich in meinem Berufswunsch", sagt sie. Das ist bei Sina und Nathalie nicht anders. Alle Eltern sind sehr stolz auf ihre Töchter. Sicher gab es Fragen, etwa zur Studienfinanzierung oder Auslandsaufenthalten. Antworten darauf gab es bei speziell an die Eltern gerichteten Infoabenden.

Informationen, die gerade für Nathalies Eltern von großem Interesse gewesen sein dürften. Ihre Tochter studiert am Ostasieninstitut der Hochschule Ludwigshafen "International Business Management East Asia" und in zwei Jahren ist ein Auslandsjahr in China Pflicht. "Der Studienkompass hat vor allem dabei geholfen herauszufinden, was nicht infrage kommt", sagt Nathalie. Zugleich habe er ihr den Weg zu dem Studiengang gewiesen, den sie als ideal bezeichnet. "Ich bin wirtschaftlich interessiert, aber auch sprachlich und kulturell", freut sich die Halbspanierin darauf, im Rahmen des Studiums Chinesisch lernen zu können.