Von Volker Endres

Philip Heintz, Verena Sailer und die Rhein-Neckar Löwen waren im vergangenen Jahr die herausragendsten Aushängeschilder der Sportstadt Mannheim. Darauf einigte sich eine Fachjury und kürte den Schwimmer, die Sprinterin und die Handballer dafür zu den "Sportlern des Jahres".

Es war in diesem Jahr ein kleines bisschen wie bei der Oscarverleihung. Das lag zu einem großen Teil am Veranstaltungsort. Anstelle des Bürgersaals, der aktuell saniert wird, wichen die Sportler in diesem Jahr in das Cinemaxx-Kino aus. "Für so eine Gala ist ein Kino schließlich der geeignete Ort", befand Sportbürgermeister Lothar Quast. Tatsächlich sind in einem Mannheimer Kino selten so viele gut gekleidete Menschen vereint. So wie Elisabeth Seitz, die zu den insgesamt 240 Geehrten gehörte. Die Turnerin und Botschafterin des Turnfestes im vergangenen Jahr räumte lächelnd ein, sich in der festlichen Abendgarderobe und atemberaubenden Absätzen, "ganz bewusst viel Zeit" gelassen zu haben, als sie, wie auf einer Showtreppe, von ihrem Sitzplatz auf die Ehrungsbühne schwebte. Bei den Herren, zumindest ab der Pubertät, überwogen dunkler Anzug und Krawatte.

Karlheinz Puperr, der Vater von Schwimmer Philip Heintz, nahm die Auszeichnung für seinen Sohn entgegen. "Der befindet sich gerade im Höhentrainingslager zur Deutschen Meisterschaft in der Sierra Nevada und steigt in etwa zehn Minuten aus dem Wasser", berichtete er und verriet damit Detailkenntnisse im Trainingsplan des 23-jährigen Filius. Dann werde er ihm die Überraschung direkt berichten, versprach er. "Wir wussten davon nichts und hatten nur so eine Ahnung als wir gebeten wurden unbedingt eine Vertretung für Philip vorbeizuschicken", erklärte Mutter Bernadette Heintz lachend.

Jackett und Krawatte in der sportlichen Version mit Jeans gehören zur Arbeitsuniform von Thorsten Storm. Der Manager der Rhein-Neckar Löwen repräsentierte mit dem verletzten Marius Steinhauser die "Mannschaft des Jahres", die bereits auf dem Weg zum Auswärtsspiel in Lemgo war. "Ich glaube, wir sind mit diesem Titel jetzt in Mannheim angekommen", kommentierte Storm - 2013 wurden die Löwen EHF-Pokalsieger. Und es muss nicht die letzte Auszeichnung in Mannheim sein, schließlich liegt der Handball-Bundesligist noch im Rennen um Meisterschaft, Pokalsieg und Champions League. "Im Moment ist noch alles möglich und wir sind ganz gut damit gefahren, von Spiel zu Spiel zu denken."

Für Sprinterin Verena Sailer war es der zweite Mannheimer Titel nach 2010. "Das kam völlig unerwartet. Ich habe damit in diesem Jahr wirklich nicht gerechnet", verriet die 28-Jährige. Und auch wenn sie selbst nicht das ganz große Abendkleid gewählt hatte: Vom Umfeld mit Polstersesseln, rotem Teppich und cineastischer Gediegenheit fühlte auch sie sich wohl: Ich finde, dass der Rahmen super zu dieser Verleihung passt." Da strahlte auch Sportbürgermeister Lothar Quast und der Sportkreisvorsitzende Michael Scheidel. Und nicht nur wegen des Lobes. "Mich fasziniert immer wieder diese Breite in der Spitze" kommentierte Lothar Quast die Topleistungen zu Lande, durch Leichtathleten, Kickboxer und viele andere, zu Wasser - unter anderem durch Kanutin Carolin Leonhardt, und sogar in der Luft, wie durch Hallenkunstflugmeister Christoph Lausberg. Eine gute Figur machten alle.