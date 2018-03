Tausende Besucher strömten am Samstag in die Hauptfeuerwache. Auch Helikopterlandungen (im Hintergrund ist der Übungsturm zu sehen) wurden gezeigt. Fotos: Gerold

Von Jan Millenet

Mannheim. Einen Großeinsatz der anderen Art hat die Mannheimer Feuerwehr am vergangenen Samstag gemeistert: Rund 40.000 Neugierige besuchten den Tag der offenen Tür in der neuen Hauptfeuerwache. Schon eine halbe Stunde vor Öffnung der Tore wartete eine große Menschenmenge vor den Toren, die Besichtigungstouren durch den Neubau mussten teils wegen Überfüllung gestoppt werden.

Nach dem riesigen Interesse am Blaulichtumzug Mitte März, den sich mehr als 50.000 Menschen in Mannheim angesehen hatten, rechneten die Brandbekämpfer zwar mit einem großen Ansturm, aber das überwältigte sie dann doch, wie Wachleiter Roland Rimmelspacher berichtet, der mit seinen Feuerwehrkollegen gerade erst in die neue Wache eingezogen ist. "Seit zwei Wochen hatten wir zahlreiche Briefings, um uns für den Ansturm zu wappnen", so Rimmelspacher. Denn die Besucher sollen sich sicher auf dem Gelände bewegen und den Neubau ganz genau beäugen können.

Das Gebäude ist so groß, dass sich selbst die Feuerwehrleute noch darin verlaufen, wie der Wachleiter lachend erzählt. Seine Kollegen und er seien überzeugt von der topmodernen Hauptfeuerwache. "Die Arbeitsbedingungen sind perfekt." Und obwohl sie vor ein paar Tagen erst mit der alten Wache im Lindenhof "viel Heimat" zurückgelassen hätten, steigere sich die Freude am neuen Zuhause täglich. "Alles ist genau durchgeplant, die Wege zur Alarmumkleidekabine kurz und schnell", erzählt Rimmelspacher, bevor er sich wieder den Besuchern widmet.

Auf dem Feuerwehrhof schlendert Familie Meskic aus Mannheim zwischen Essenständen, Infozelten und Feuerwehrautos. Die Söhne Louis und Toni haben sich mit Kinderfeuerwehrhelmen ausgerüstet, wie viele andere Kinder auch. "Grandios", sagt Vater Edin auf die Frage, wie er die neue Wache finde. "Für Mannheim ist das ein großes Plus." Die Wache sei "ein Vorzeigeprojekt und eine gute Investition in die Zukunft".

Ähnliches meinen auch Heiko Huber, Andrea Danieli und Jens Mergenthaler. Die drei Männer sind Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Oftersheim, die derzeit ebenfalls ein neues Gebäude plant. "Ein Drittel von dem hier würde uns reichen", sagt Huber lachend mit Blick auf das Gelände. Neidisch auf ihre Kollegen seien sie nicht. Im Gegenteil: Sie freuten sich mit ihnen über die moderne Ausstattung, bei der "wirklich an alles gedacht wurde", wie sie erklären. "Und das in Zeiten, in denen nur vom Sparen geredet wird." Zahlreiche Feuerwehrkollegen aus der Region sind gekommen, um sich ein Bild zu machen - erkennbar an ihrer Uniform oder bedruckten T-Shirts, die verraten, woher sie kommen.

Schauübungen, Führungen durchs Haus, Helikopterlandungen, eine Darbietung der Höhenretter, die Fahrzeugausstellung, sogar eine Spielstraße für Kinder gibt es. "Das Gebäude ist cool", sagt der 13-jährige Florian Nowack, der mit seiner Familie aus der Neckarstadt in den Almenhof gekommen ist. Vor allem der Helikopterplatz hat es ihm angetan.