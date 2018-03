Mannheim. (pol/mün)Es war offenbar ein Kurzschluss, der am Montagmorgen im und am Stadthaus in N1 für ziemlich Aufregung und einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei sorgte.

Kurz vor 8 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung im Obergeschoss des Stadthauses gemeldet. Bei

ersten Überprüfungen stellte die Mannheimer Feuerwehr fest, dass im Technikraum im Erdgeschoss der Ursprung der Rauchentwicklung zu finden war. Dort war es zu einem Kurzschluss gekommen. Der Rauch hatte sich über die Lüftungsanlage des Gebäudes bis in das Obergeschoss ausgebreitet.

Über den entstandenen Schaden ist bislang noch nichts bekannt. Die Sprinkleranlage war sofort angesprungen und konnte ein mögliches Entflammen und Ausbreiten eines Feuers verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Alle, die sich im Stadthaus aufgehalten hatten, konnten rechtzeitig das Gebäude verlassen. Sowohl Kunststraße als auch Breite Straße wurden während des Einsatzes gesperrt. Im Frühverkehr kam es deshalb in der Innenstadt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.