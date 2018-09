In dieser Telefonzelle am Brüsseler Platz in Köln soll die unbekannte Anruferin ihre Bombendrohung ausgesprochen haben. Foto: Polizei

Mannheim/Köln. (pol/mün) Zwei Monate nach der Evakuierung der SAP-Arena bei der Fernsehübertragung von Germany's Next Topmodel sind die Ermittler an die Öffentlichkeit gegangen. Sie haben herausgefunden, dass die unbekannte Anruferin aus einer öffentlichen Telefonzelle am Brüsseler Platz in Köln die Drohung ausgesprochen hatte. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft Mannheim mit. Jetzt suchen die Ermittler Zeugen, denen an dem Abend in Köln an der Telefonzelle eine oder mehrere Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen sind.

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Mannheim unter der Rufnummer 0621/174-5555, Faxnummer 0621/174-5719 oder E-Mail HEIDELBERG.KD.K7.D71@polizei.bwl.de

oder

die Kriminalpolizei in Köln unter der Rufnummer 0221/229 - 0, Faxnummer 0221/229 - 8862 oder E-Mail kk62.koeln@polizei.nrw.de entgegen.