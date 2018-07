40 Veranstaltungsorte, ebenso viele Bands sowie insgesamt 29 Winzer waren die Zutaten für die "Musikalische Wein- und Genusstour" am Samstag in der Innenstadt. Die meisten Besucher nahmen sich die Zeit, den Musikern mit völlig unterschiedlichen Stilrichtungen zuzuhören und dabei gleichzeitig ein Gläschen Wein zu genießen. Fotos: vaf

Von Volker Endres

Beschwingte Menschen mit Einkaufstüten, Musik aus jedem Laden, jeder Gasse und jeder Passage und dazu mal mehr, mal weniger fachkundige Gespräche über Wein - spätestens mit der dritten Auflage ist die "Musikalische Wein- und Genusstour" in der Innenstadt zur festen Größe geworden. Winzer und Einzelhandel zogen am Ende der Großveranstaltung zufrieden Bilanz.

"Für uns ist Mannheim die wichtigste Großstadt", erklärte Stephan Attmann. Der Leiter des Weingutes von Winningen in Deidesheim und sprach damit für alle im VDP vereinten Winzer. "Hier wird Wein genossen und nicht nur gesammelt", schob er als Erklärung hinterher. "Die gemeinsame Lebensart verbindet. Wir sehen die Pfalz als Teil der Kurpfälzer Geschichte", verdeutlichte Hansjörg Rebholz als Vorsitzender der VDP-Pfalz als Mitveranstalter.

Tatsächlich funktionierte die Vereinigung von Gastronomie, herausragendem Einzelhandel und hervorragenden Winzern auch in der dritten Auflage. "Das Wetter ist optimal. Es sind mehr Leute unterwegs als letztes Jahr", strahlte Organisatorin Iris Schiller und kam am Paradeplatz kaum damit nach, Informationsmaterial an die Besucher auszuhändigen. Das war wichtig, denn bei der Fülle aus 40 Veranstaltungsorten, ebenso vielen Bands sowie 29 Winzern war es nicht unbedingt leicht, den Überblick zu behalten.

Auch Pia Kübler hat es nur mithilfe der zwölfseitigen Informationsbroschüre geschafft. "Das kann man ja an einem Tag alles gar nicht ablaufen. Ich gehe deshalb nur an die Orte, die für mich neu sind oder steuere gezielt die Weingüter an", erklärte die Pfälzerin, die mittlerweile an der Bergstraße wohnt, aber dort in Sachen Wein und Einkaufsmöglichkeiten noch immer nicht heimisch geworden ist. Sie kam gerade aus der "Textilerei", dem jüngsten der Mannheimer Gründerzentren und damit auch neu im Rahmen der Wein- und Genuss-Tour mit dabei. "Es läuft schon jetzt unerwartet gut", strahlte Michael Krasemann vom Weinlöwen im Landgut Lingental. Tatsächlich war das Interesse an Wein und Gründerzentrum gleichermaßen groß, obwohl das schmale Barockhaus im Quadrat C 4 ein wenig außerhalb der Einkaufsstraßen liegt, aber von Anfang bis zum Ende die Neugierigen anzog. "Es ist eine gute Gelegenheit, uns in den Blickpunkt zu rücken", erklärte Zentrumsleiter Nico Hofmeister.

Mitten in der Fressgasse liegt hingegen das Geschäft von Ulrike Gordt, wo Winzerin Carolin Bergdolt ausschenkte. "Man merkt bei den Kunden einen deutlichen Unterschied zu einem normalen Samstag", so die Geschäftsfrau. "Es ist wesentlich mehr los als sonst."

Das liegt, neben den Weinen, natürlich auch an der tollen Musik, die in voller Bandbreite am Samstag durch die Quadrate klang. Schubert Symphonien von den Mannheimer Philharmonikern waren ebenso dabei wie Jazz in allen Klangfarben, sanfte Liedermachertöne von Sofia und Yannis im Innenhof des Quadrates Q 4, erdigem Bluesrock von TwoGether & Band bei Koffer Weber, bis hin zu schmissigen südamerikanischen Tönen von Mocabo eben bei Ulrike Gordt. "Wir lieben es, die Leute mit unserer Musik zu fesseln", verrieten die beiden Mocabo-Gitarristen Burny Schwarz und Harald Wester. "Und dazu trinken dann auch wir gerne ein Gläschen Wein", lachten sie.

Trotzdem waren nicht alle zufrieden. Allen voran Lutz Pauels als Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim-City: "Der lange Einkaufsabend am Samstag hätte besser laufen können." Zahlreiche Geschäfte, auch auf den Planken als Haupteinkaufsstraße, hatten ihre Läden bereits weit vor dem avisierten Ende um 22 Uhr dichtgemacht. "Da müssen wir uns noch einmal zusammensetzen und uns Gedanken machen", kündigte Pauels an. Einziger Wermutstropfen an einem ansonsten gelungenen Dreiklang aus Wein, Musik und Shoppingerlebnis.