Mannheim. Ein weiteres Ereignis hat Feuerwehr vor Ort während des Großbrands in Ludwigshafen in Atem gehalten: Im Rangierbahnhof ist Essigsäure-Anhydrid aus einem Bahnkesselwagen ausgetreten. Die Berufsfeuerwehr fing die austretende Säure auf und dichtete das Leck ab, aus dem ein etwa fingerdicker Strahl austrat.

Bei Messungen in den angrenzenden Stadtteilen Hochstätt und Pfingstberg konnten keine Schadstoffe in der Luft nachgewiesen werden. Dennoch wurde vorsorglich der S-Bahn Haltepunkt Seckenheim an der Kloppenheimer Brücke vorübergehend gesperrt, dieser ist mittlerweile wieder freigegeben.

Im Einsatz waren rund 20 Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Neckarau – teilweise unter Vollschutz – sowie der Gefahrgutzug mit dem Gerätewagen Mess.