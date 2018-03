Von Heike Warlich-Zink

Wie sieht der zukunftsfähige Park aus? Um diese Frage zu beantworten, muss nach Meinung des Aufsichtsrates der Stadtpark-Gesellschaft das Angebot von Luisenpark und Herzogenriedpark auf den Prüfstand. Gleichzeitig müsse die Marke jedes Parks definiert werden. Zudem müsse man überlegen, wie neue Besuchergruppen zu gewinnen seien. "Ich freue mich, dass der Aufsichtsrat sich in allen Fragen einig war", erklärte Aufsichtsratsvorsitzende und Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala in einer Pressekonferenz direkt im Anschluss an die Aufsichtsratssitzung.

Einig war man sich vor allem darin, das Grün vom Gebäudebestand zu trennen. Gärtnerisch gesehen seien der Luisenpark als Stadtpark sowie der Herzogenriedpark als Stadtteilpark "top gepflegt". Die in den 1970er Jahren entstandenen Parkbauten hingegen seien unzweifelhaft in die Jahre gekommen. In einem Workshop am 3. Juli wollen sich Aufsichtsrat, Vorsitzende der beiden Förderkreise, Verwaltung und externe Berater diese Gebäude nun vornehmen und überlegen, wo saniert, umgebaut oder auch abgerissen werden soll. Gebäude und Nutzung müssten passen.

Die aktuell für 2015 und 2016 geplanten Investitionen würden sich auf das Kerngeschäft "Garten" konzentrieren, nannte Stadtpark-Geschäftsführer Joachim Költzsch als Beispiele die Erneuerung der Stege, des Seerosenbeckens sowie der Brücke an der Weinstube im Luisenpark. Der "Sanierungsfall Schweinegehege" im Herzogenriedpark sei bereits abgeschlossen. Wie es um Seebühne oder Multihalle steht, wurde nicht gesagt. Fest stehe, dass die WC-Anlagen Pflanzenschauhaus, Klangoase und Freizeithaus sukzessive saniert sowie das Dach der Festhalle Baumhain repariert werden müssten. Für 2015 bedeutet das ein Investitionsvolumen von knapp 1,5 Millionen Euro. Jeweils 500 000 Euro stammen aus dem Sonderzuschuss der Stadt sowie aus dem Parkhaushalt, die restlichen Mittel aus einem bereits für 2014 aufgenommenen Darlehen.

Für die Jahre 2016 bis 2018 plant die Stadtpark-Gesellschaft ebenfalls mit einer Investitionssumme von einer Million, die sich hälftig aus dem städtischen Sonderzuschuss und dem Parkbudget zusammensetzen. Gut 250 000 Euro pro Jahr - in der Summe für die drei Jahre gesehen also 750 000 Euro - sollen für Instandhaltung und Sanierung von Wegen, Plätzen und Spielplätzen in beiden Parks aufgewendet werden. Die verbleibenden 2,3 Millionen Euro könnten für die Gebäude verwendet werden.

Doch auch die maroden Aquarien im Pflanzenschauhaus seien Thema. Einfließen in die strategischen Überlegungen müsse, wie sich die Menschen den zukunftsfähigen Park vorstellen, erklärte Kubala. Denn natürlich gehe es auch darum, durch neue Besuchergruppen die Einnahmen zu steigern.

Den gestiegenen Personalkosten will man durch einen Einstellungsstopp entgegenwirken. Freigesetzt werde niemand, doch die zwei unbesetzten Arbeitsplätze in der Zoologie würden frei bleiben. Derzeit beschäftigen die Stadtparks etwas mehr als 200 Mitarbeiter, die jeweils etwa zur Hälfte fest und frei angestellt sind.