Back For Good: Gary Barlow war in Mannheim hautnah zu erleben. Foto: P

Von Alexander Wenisch

Mannheim. Was würde man fragen, wenn man einem Star eine Frage stellen dürfte? In diesem Fall: Gary Barlow von Take That, der am Montagabend in Mannheim ein kleines Exklusivkonzert gegeben hat.

Nach seinem Lieblingssong der aktuellen Platte - kann man, muss man nicht. Oder nach der CD, die er auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Eine von Take That, eine von Marc Owen oder eine von Robbie Williams? Pikante Auswahl. Doch Barlow entscheidet sich charmant für seine alte, wieder neu entdeckte Band. Der "guten Erinnerung" wegen, natürlich.

Die beste Frage aber stellt eine Dame, die laut selbst bemaltem Plakat "500 Miles" aus Frankreich hierhergereist ist, um ihren Schwarm zu sehen. Sie fragt: "Can I get a hug?" - sie will umarmt werden. Und Barlow steigt tatsächlich von der Bühne und drückt seinen Fan. Barlow hautnah. Da dürften andere sicher neidisch bis eifersüchtig geworden sein.

Denn von den 100 Gästen waren sicher 80 weiblich und viele von ihnen zudem aufgehübscht, als würden sie einen Heiratsantrag des Take-That-Sängers erwarten. Die meisten werden wohl schon Fans gewesen sein, als sie noch Teenager waren. Und die wenigen Männer im Raum? Haben zwar Spaß, sind aber wahrscheinlich nur als Fahrer engagiert.

Allerdings selbst als Nicht-Frau und Nicht-Fan muss man zugeben: Barlow sieht wirklich extrem gut aus. Sein Geheimnis will ein Fan in der kurzen Fragerunde erfahren: Warum er immer besser aussehe, je älter er werde. "Naja", sagt der 43-Jährige, "weil ich glücklich bin" - so einfach kann es sein.

Glücklich im Übrigen auch die Fans, die im "Bootshaus" den Auftritt miterleben konnten. Karten gab es bei Radio Regenbogen und der RNZ zu gewinnen. Die Schlange von Frauen vor der Tür, die gerne noch rein wollten, war trotzdem lang. Und die Diskussionen mit dem Türsteher entsprechend heftig: "Ich muss da jetzt rein, un-be-dingt!" Doch kein Erbarmen.

Drinnen tritt der Sänger auf die kleine Bühne. Schwarzes Hemd, schwarze Hose, graue Weste, Dreitagebart. Er grinst, winkt. Der Saal tobt. Es geht los mit "Greatest Day", ein programmatischer Song von Take That, in dem die Möglichkeit besungen wird, das genau diese hier jetzt die großartigste Nacht deines Lebens sein könnte.

Weiter geht's mit "Since I Saw You Last", dem Titelsong von Barlows aktuellem Album. Und da wird klar: Verdammt, der sieht nicht nur gut aus, der kann auch noch unverschämt gut singen! Das Publikum schwelgt ausgelassen mit, nippt am Prosecco. Und: Ja, auch die Männer sind ziemlich textsicher bei Hits wie "Back For Good" und "Patience".

Am Schluss des halb-akkustischen Sets lässt Barlow noch eine kleine Bombe platzen und verrät: "Ja, wir arbeiten gerade an einem neuen Take That-Album." Da sind die begeisterten Schreie im Saal so spitz, dass man meint, den Gehörgang akupunktiert zu bekommen. Barlow genießt das sichtlich. Er ist es ja auch gewohnt.