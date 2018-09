Von Olivia Kaiser

Wenn ganz in weiß gekleidete Menschen, die Klapptische, Stühle und Picknickkörbe schleppen, irgendwo scheinbar spontan auftauchen und sich niederlassen, dann ist wieder "Dîner en blanc". Am Samstagabend steigt das "weiße Dinner" an der Mannheimer Augustaanlage. Pünktlich um 19 Uhr kommen sie aus allen Richtungen angelaufen und nehmen den Mittelteil der Straße in Beschlag.

So ist das beim "Dîner en blanc": Blitzschnell kommen die Eingeweihten und bauen eine lange Tafel auf. Kleidung, Tischdecke und Blumenschmuck sind ausschließlich in Weiß gehalten - so lautet die Regel. Pappgeschirr ist verpönt, es sollte schon weißes Porzellan auf der Tafel stehen. Das Drei-Gänge-Menü bringt jeder selbst mit, es ist im weitesten Sinne französisch: Auf den Tischen stehen Sekt, Weißwein und Pastis, Baguette, Käse, Salat, Quiche und Apfeltarte - jeder wie er mag.

Die Idee der "weißen Dinner" ist mittlerweile 25 Jahre alt und stammt - wie könnte es anders sein - aus Paris: Francois Pasquier verlegte 1988 seine total überfüllte Gartenparty spontan in den Bois de Bologne, so heißt es zumindest. Seitdem treffen sich in der französischen Hauptstadt jedes Jahr im Juni viele Menschen zu einem Picknick. Der Ort wird bis zuletzt geheim gehalten und per SMS bekannt gegeben. Mittlerweile findet das Massenpicknick in Städten rund um den Globus statt.

In Paris speisten die Teilnehmer in diesem Jahr sogar an zwei Orten: an der Pyramide des Louvre und am Trocadero-Platz nahe des Eiffelturms. 11 000 weiß gekleidete Menschen machten mit. So viele sind es am Samstag in Mannheim nicht, aber dort findet das weiße Dinner schließlich erst zum dritten Mal statt. Die Organisatoren sind zufrieden: "400 Leute schlemmen in diesem Jahr, das ist absoluter Rekord."

In Mannheim läuft die Koordination über eine Internetseite und über Facebook. Wer genau die Organisation innehat, ist nicht bekannt. Eingeweihte wissen natürlich Bescheid, doch offiziell gibt sich niemand zu erkennen. "Das ist ja auch das Spannende daran", findet ein Teilnehmer. Es geht jedoch nicht darum, eine mystische Aura aufzubauen, die Geheimniskrämerei hat rein praktische Gründe. Denn in der Regel ist eine Ansammlung von über 100 Menschen mit gewissen Auflagen verbunden: Toiletten, Gebühren und Müllabfuhr. Meistens tolerieren Polizei und Stadtverwaltung das weiße Treiben.

Nahende Gesetzeshüter werden von den Gästen mit weißen Stoffservietten begrüßt, die freundlich geschwenkt werden. Das Dinner ist zwar nicht politisch motiviert, es geht aber doch ein bisschen um die Rückeroberung des öffentlichen Raums. Auch in Mannheim wird das Picknick geduldet. Bei der Premiere 2011 am Verbindungskanal im Jungbusch schaute sogar Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz bei seinem Abendspaziergang vorbei, vielleicht um dezent nach dem Rechten zu sehen. Die Anwohner der Augustaanlage blicken neugierig aus den Fenstern, vorbeifahrende Autofahrer hupen und winken. Vor allem, nachdem die Sonne untergegangen ist und die Teilnehmer die mitgebrachten Wunderkerzen anzünden.

Info: Wer das "Dîner en blanc" in Mannheim verpasst hat, kann dies am 27. Juli in Worms nachholen. Wo genau das Massenpicknick stattfindet, müssen Interessierte aber selbst recherchieren. Weitere Infos im Internet unter: www.le-diner-en-blanc.de.